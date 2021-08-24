https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747020872.html

Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж

Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж - РИА Новости, 24.08.2021

Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда за рубеж молодежи, получившей образование в республике. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:51

2021-08-24T13:51

2021-08-24T13:51

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда за рубеж молодежи, получившей образование в республике."Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит", - приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента.Президент отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой, продолжил он, есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. "Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 (высшая оценка в белорусской системе образования - ред.) мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/lukashenko-1746617267.html

https://ria.ru/20210820/voyna-1746536829.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко