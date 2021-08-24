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Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* - РИА Новости, 24.08.2021
Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды*", ИГИЛ* и других международных... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T06:38
2021-08-24T06:38
в мире
талибан
афганистан
аль-каида
исламское государство
центральная азия
руслан казакбаев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды*", ИГИЛ* и других международных террористических групп, но речь не о "Талибане"* (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ)."Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии "спящих ячеек" талибов в Киргизии."Допускаю, что так называемые спящие ячейки в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии", - отметил Казакбаев.По его словам, "в части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, аль-каида, исламское государство, центральная азия, руслан казакбаев
06:38 24.08.2021
 
Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*

Глава МИД Киргизии Казакбаев допустил наличие "спящих ячеек" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* в Центральной Азии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии "спящих ячеек" "Аль-Каиды*", ИГИЛ* и других международных террористических групп, но речь не о "Талибане"* (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
"Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии "спящих ячеек" талибов в Киргизии.
"Допускаю, что так называемые спящие ячейки в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды*, ИГИЛ* и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии", - отметил Казакбаев.
По его словам, "в части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций".
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанАль-КаидаИсламское государствоЦентральная АзияРуслан Казакбаев
 
 
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