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В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка - РИА Новости, 24.08.2021
В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
Стычка произошла во вторник в парламенте Армении во время выступления премьера Никола Пашиняна, который представлял программу правительства, передает... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:46
2021-08-24T20:36
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Стычка произошла во вторник в парламенте Армении во время выступления премьера Никола Пашиняна, который представлял программу правительства, передает корреспондент РИА Новости.Словесная перепалка депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян с Пашиняном переросла в конфликт с парламентариями от правящей фракции "Гражданский договор".Спикер парламента Ален Симонян потребовал от Мкртчян покинуть зал заседаний, когда та отказалась, сотрудники Службы безопасности попытались ее вывести. На защиту коллеги встали оппозиционные депутаты.В заседании был объявлен перерыв, во время которого возникла стычка. Служба безопасности силой пыталась вывести оппозиционеров из зала.Затем заседание парламента возобновилось.
https://ria.ru/20210824/armeniya-1747000515.html
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Стычка между депутатами оппозиционных фракций в парламенте Армении
Ален Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока "Честь имею". Дело в том, что Анна Мкртчян напомнила, что "недавно стоящий за трибуной человек (премьер) обещал "взорвать" внутриполитические реалии Азербайджана". Однако до сих пор не сделал этого, несмотря на посягательства на территориальную целостность Армении и войну в Арцахе. К тому же он явился в зал заседаний в сопровождении охранников. Парламентарий вновь не сдержалась и назвала команду премьера капитулянтами. Спикер Ален Симонян сначала сделал предупреждение Анне Мкртчян и еще нескольким коллегам по фракции "Гражданский договор", а затем и вовсе принял решение вывести ее из зала заседаний до конца дня. Депутаты блоков "Айастан" и "Честь имею" окружили Мкртчян, не позволяя охране приблизиться к ней. В итоге, Симоняну пришлось объявить перерыв в 20 минут. В парламенте Армении сейчас накаленная обстановка. Началась стычка между между депутатами оппозиционных фракций и службой безопасности парламента.
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в мире, армения, никол пашинян
14:46 24.08.2021 (обновлено: 20:36 24.08.2021)
 
В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка

В парламенте Армении во время выступления премьера Пашиняна произошла стычка депутатов

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Стычка произошла во вторник в парламенте Армении во время выступления премьера Никола Пашиняна, который представлял программу правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Словесная перепалка депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян с Пашиняном переросла в конфликт с парламентариями от правящей фракции "Гражданский договор".
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Спикер парламента Ален Симонян потребовал от Мкртчян покинуть зал заседаний, когда та отказалась, сотрудники Службы безопасности попытались ее вывести. На защиту коллеги встали оппозиционные депутаты.
В заседании был объявлен перерыв, во время которого возникла стычка. Служба безопасности силой пыталась вывести оппозиционеров из зала.
Затем заседание парламента возобновилось.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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