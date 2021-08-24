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Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении
Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении - РИА Новости, 24.08.2021
Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении
Журналисты устроили во вторник акцию в парламенте Армении, где премьер страны Никол Пашинян представлял программу правительства; они протестовали против... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:18
2021-08-24T12:18
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Журналисты устроили во вторник акцию в парламенте Армении, где премьер страны Никол Пашинян представлял программу правительства;&nbsp;они протестовали против ограничений передвижения в здании законодательного органа, передает Sputnik Армения.Ранее совет Национального собрания (парламента) принял решение, что журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность лишь в специально отведенных местах: в фойе перед залом заседаний, ложе прессы и прилегающем парке. До этого представители СМИ передвигались по зданию парламента без ограничений. Сейчас им закрыт доступ в коридоры, ведущие к кабинетам депутатов и сотрудников аппарата парламента."Свой протест они выразили с помощью плакатов, которые прикрепили к стеклам журналисткой ложи во время выступления премьер-министра. На них было написано: "СМИ еще не были настолько несвободны, как во время Никола", "Никол, ты больше не журналист" (Пашинян был в прошлом редактором "Айкакан жаманак")", - сообщает агентство.Накануне вице-спикер парламента Ален Симонян заявил на встрече с представителями журналистских организаций, что новое регулирование деятельности СМИ исходит из норм безопасности. Он добавил, что ведутся работы по созданию благоприятных условий для работы журналистов.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/armeniya-1743968244.html
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в мире, армения, никол пашинян
12:18 24.08.2021
 
Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении

Журналисты устроили акцию протеста в парламенте Армении во время выступления премьера Пашиняна

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
CC BY-SA 4.0 / /
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Журналисты устроили во вторник акцию в парламенте Армении, где премьер страны Никол Пашинян представлял программу правительства; они протестовали против ограничений передвижения в здании законодательного органа, передает Sputnik Армения.
Ранее совет Национального собрания (парламента) принял решение, что журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность лишь в специально отведенных местах: в фойе перед залом заседаний, ложе прессы и прилегающем парке. До этого представители СМИ передвигались по зданию парламента без ограничений. Сейчас им закрыт доступ в коридоры, ведущие к кабинетам депутатов и сотрудников аппарата парламента.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"Свой протест они выразили с помощью плакатов, которые прикрепили к стеклам журналисткой ложи во время выступления премьер-министра. На них было написано: "СМИ еще не были настолько несвободны, как во время Никола", "Никол, ты больше не журналист" (Пашинян был в прошлом редактором "Айкакан жаманак")", - сообщает агентство.
Накануне вице-спикер парламента Ален Симонян заявил на встрече с представителями журналистских организаций, что новое регулирование деятельности СМИ исходит из норм безопасности. Он добавил, что ведутся работы по созданию благоприятных условий для работы журналистов.
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