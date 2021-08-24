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Спасти экологию и завести друзей: зачем волонтеры едут очищать Арктику
Спасти экологию и завести друзей: зачем волонтеры едут очищать Арктику - РИА Новости, 24.08.2021
Спасти экологию и завести друзей: зачем волонтеры едут очищать Арктику
На карте проекта "Чистая Арктика" появилась новая локация – поселок Тикси в Якутии, который волонтерам Всероссийского студенческого корпуса спасателей предстоит РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:00
2021-08-24T10:00
общество
тикси
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На карте проекта "Чистая Арктика" появилась новая локация – поселок Тикси в Якутии, который волонтерам Всероссийского студенческого корпуса спасателей предстоит очистить от мусора и металлолома. Экологическая экспедиция продлится до 3 сентября.Почему добровольцы со всей страны решили поехать за полярный круг и какую пользу это принесет, узнал корреспондент РИА Новости.Тикси – лицо Северного морского путиО том, что такое "Чистая Арктика", Лада Хахлева из города Старого Осколав Белгородской области узнала от товарища по Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, который уже участвовал в проекте."Он рассказывал, что они делали, как вытаскивали железо из воды и что будет после помощи волонтеров – чего мы достигнем. Понятное дело, я вдохновилась, думаю, многие ребята, которые поедут, захотели стать частью этого масштабного проекта", – поделилась девушка.В Тикси будут работать более 20 человек из разных регионов России. Семь волонтеров встретились в Москве 23 августа, откуда улетели сначала в Якутск, а уже потом добирались до места назначения. Остальная часть команды – местные жители.Большой экологический субботник пройдет в порту поселка 25 августа. Часть мусора уже собрали местные жители, часть соберут волонтеры. После этого весь металлолом погрузят на баржу, которая отправится на станцию Нижний Бестях, откуда металл поездом попадет на переплавку."Мусор рассортируют. Остальные отходы по возможности будут утилизированы на месте. Так, на Таймыре дерево, оставшееся от сноса заброшенного рыбзавода, отправилось на отопление домов местных жителей", – рассказали в оргкомитете.Нет такого слова – "далеко"Асланбек Мазлоев из Северной Осетии стал волонтером в 2015 году, после того как друг позвал его на экологическую акцию. Затем он присоединился к Всероссийскому студенческому корпусу спасателей. Добровольца увлекла возможность помогать людям и природе, а поездки по России стали приятным бонусом.Поэтому, когда ему представилась возможность присоединиться к проекту "Чистая Арктика", он сделал это не раздумывая. И даже перспектива уехать далеко от дома его не пугала. Наоборот, он сказал, что слова "далеко" для него не существует."Никогда не боялся ездить, и слово "далеко" для меня такое чуждое. Нет "далеко", все родное, пока я в России. Хочу показывать, что никакая бюрократия, никакая бумажная волокита не могут быть отговоркой для того, чтобы делать дела, которые хочешь делать и которые делать нужно", – поделился Мазлоев.Помимо поселка Тикси добровольцы начнут убирать береговую линию залива Булункан, где раньше располагались промышленные зоны нескольких крупных предприятий. По предварительным оценкам, волонтерам предстоит убрать от 10 до 15 тонн металлолома и других отходов, оставленных после активного освоения Арктики.Свободное времяЭкспедиция за полярный круг – это не отпуск, поэтому у волонтеров будет строгое расписание: подъем в определенное время, работы на локации, перерыв на обед, снова работа и только потом свободное время и отдых.Лада очень надеется, что ей удастся посмотреть поселок, пройти его пешком и сделать красивые фотографии, ведь, по ее словам, природа там просто изумительная. Отвечая на вопрос о том, почему Асланбек решил поехать за полярный круг, он сказал, что, помимо спасения экологии,хочет услышать природу и найти друзей."Посидеть на берегу, послушать море, что оно нам расскажет. Познакомиться с новыми людьми, рассказать им про наш быт и узнать про их", – поделился волонтер.
тикси
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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общество, тикси, республика саха (якутия)
10:00 24.08.2021
 

Спасти экологию и завести друзей: зачем волонтеры едут очищать Арктику

© РИА Новости / Николай ЗайцевГород Тикси
Город Тикси - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Николай Зайцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На карте проекта "Чистая Арктика" появилась новая локация – поселок Тикси в Якутии, который волонтерам Всероссийского студенческого корпуса спасателей предстоит очистить от мусора и металлолома. Экологическая экспедиция продлится до 3 сентября.
Почему добровольцы со всей страны решили поехать за полярный круг и какую пользу это принесет, узнал корреспондент РИА Новости.

Тикси – лицо Северного морского пути

О том, что такое "Чистая Арктика", Лада Хахлева из города Старого Осколав Белгородской области узнала от товарища по Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, который уже участвовал в проекте.
"Он рассказывал, что они делали, как вытаскивали железо из воды и что будет после помощи волонтеров – чего мы достигнем. Понятное дело, я вдохновилась, думаю, многие ребята, которые поедут, захотели стать частью этого масштабного проекта", – поделилась девушка.
© Лада ХахлеваВолонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
© Лада Хахлева
Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
В Тикси будут работать более 20 человек из разных регионов России. Семь волонтеров встретились в Москве 23 августа, откуда улетели сначала в Якутск, а уже потом добирались до места назначения. Остальная часть команды – местные жители.

"В том, что касается Тикси, выбор был не случаен. Поселок – важная точка на Северном морском пути, который вскоре начнет функционировать в полную силу, это, по сути, наше лицо перед зарубежными коллегами, и, конечно, оно должно быть чистым", – рассказали в оргкомитете проекта "Чистая Арктика".

Большой экологический субботник пройдет в порту поселка 25 августа. Часть мусора уже собрали местные жители, часть соберут волонтеры. После этого весь металлолом погрузят на баржу, которая отправится на станцию Нижний Бестях, откуда металл поездом попадет на переплавку.
"Мусор рассортируют. Остальные отходы по возможности будут утилизированы на месте. Так, на Таймыре дерево, оставшееся от сноса заброшенного рыбзавода, отправилось на отопление домов местных жителей", – рассказали в оргкомитете.

Нет такого слова – "далеко"

Асланбек Мазлоев из Северной Осетии стал волонтером в 2015 году, после того как друг позвал его на экологическую акцию. Затем он присоединился к Всероссийскому студенческому корпусу спасателей. Добровольца увлекла возможность помогать людям и природе, а поездки по России стали приятным бонусом.
Поэтому, когда ему представилась возможность присоединиться к проекту "Чистая Арктика", он сделал это не раздумывая. И даже перспектива уехать далеко от дома его не пугала. Наоборот, он сказал, что слова "далеко" для него не существует.
© Асланбек МазлоевВолонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
© Асланбек Мазлоев
Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей
"Никогда не боялся ездить, и слово "далеко" для меня такое чуждое. Нет "далеко", все родное, пока я в России. Хочу показывать, что никакая бюрократия, никакая бумажная волокита не могут быть отговоркой для того, чтобы делать дела, которые хочешь делать и которые делать нужно", – поделился Мазлоев.
Помимо поселка Тикси добровольцы начнут убирать береговую линию залива Булункан, где раньше располагались промышленные зоны нескольких крупных предприятий. По предварительным оценкам, волонтерам предстоит убрать от 10 до 15 тонн металлолома и других отходов, оставленных после активного освоения Арктики.

"Насколько я знаю, мы будем чистить побережье от старого металлолома, который нужно правильно утилизировать, чтобы это не впиталось в землю и не осталось там на долгие годы. Утилизация – полезная штука. Очень хорошо, что развиваются структуры по переработке материалов, отходов, вторсырья и так далее. Я считаю, это очень важно для экологии", – поделился волонтер.

Свободное время

Экспедиция за полярный круг – это не отпуск, поэтому у волонтеров будет строгое расписание: подъем в определенное время, работы на локации, перерыв на обед, снова работа и только потом свободное время и отдых.

"Так как к нашей группе в Тикси присоединятся местные волонтеры, то вечерами мы будем делиться опытом подобных экспедиций, а также больше узнавать про быт местного населения", – рассказали в оргкомитете проекта.

Лада очень надеется, что ей удастся посмотреть поселок, пройти его пешком и сделать красивые фотографии, ведь, по ее словам, природа там просто изумительная. Отвечая на вопрос о том, почему Асланбек решил поехать за полярный круг, он сказал, что, помимо спасения экологии,хочет услышать природу и найти друзей.
"Посидеть на берегу, послушать море, что оно нам расскажет. Познакомиться с новыми людьми, рассказать им про наш быт и узнать про их", – поделился волонтер.
 
ОбществоТиксиРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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