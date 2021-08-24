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Наука
https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html
Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни
Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни
Результаты исследований на мышах показали, что на продолжительность жизни влияют не столько сами антибиотики, сколько связанные с их приемом изменения кишечной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:34
2021-08-24T19:40
наука
австралия
здоровье
биология
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Результаты исследований на мышах показали, что на продолжительность жизни влияют не столько сами антибиотики, сколько связанные с их приемом изменения кишечной микробиоты. Статья опубликована в журнале Cell Reports.Австралийские ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) обнаружили связь между типом микробиома, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, и сокращением продолжительности жизни у мышей. Проведенное ими исследование — первая в своем роде экспериментальная работа по изучению долгосрочных эффектов воздействия антибиотиков на нормальных здоровых животных в течение всей их жизни — от младенчества до старости."Впервые мы отследили влияние, которое изменения микробиома кишечника из-за приема антибиотиков в раннем возрасте оказывает на мышей на протяжении всей их жизни", — приводятся в пресс-релизе SAHMRI слова руководителя исследования профессора Дэвида Линна (David Lynn).Авторы зафиксировали, что после длительного воздействия антибиотиков видовое разнообразие кишечной микробиоты сильно истощилось, а в кишечнике животных сформировался один из двух типов микробного сообщества, которые ученые условно назвали PAM I и PAM II. В первом сообществе преобладали грамположительные бактерии из семейства Erysipelotrichaceae (Turicibacter), а во втором — Lachnospiraceae (Blautia и Coprococcus)."Мыши с микробиомом PAM II показали повышенную инсулинорезистентность в более позднем возрасте, что указывает на метаболическую дисфункцию, а также значительно более высокий уровень воспаления во многих различных тканях, включая кровь, печень и мозг, — объясняет Линн. — Мыши из группы PAM II умирали примерно в два раза чаще, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I, даже несмотря на то, что обе группы были однопометниками, подвергавшимися воздействию одних и тех же антибиотиков".Различие между группами сохранялись в течение всех 102 недель жизни мышей, несмотря на то что состав микробиоты в обеих группах вернулся к норме через несколько недель после воздействия антибиотика, задолго до того, как у мышей PAM II стали отмечаться пагубные эффекты, связанные с нарушением метаболизма и воспалением."Наши данные показывают, что микробиом, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, в том числе влияющими на метаболизм и даже продолжительность жизни", — говорит ученый.Чтобы доказать, что результаты обусловлены различиями в новообразованном микробиоме, а не самими антибиотиками, исследователи заселили кишечник модельных мышей без микробиома, известных как "свободные от микробов", бактериями PAM I и PAM II. Результаты эксперимента показали те же изменения в иммунной системе мышей из группы PAM II по сравнению с группой PAM I.
https://ria.ru/20210729/mikroby-1743477117.html
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австралия, здоровье, биология
18:34 24.08.2021 (обновлено: 19:40 24.08.2021)
 

Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Результаты исследований на мышах показали, что на продолжительность жизни влияют не столько сами антибиотики, сколько связанные с их приемом изменения кишечной микробиоты. Статья опубликована в журнале Cell Reports.
Австралийские ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) обнаружили связь между типом микробиома, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, и сокращением продолжительности жизни у мышей. Проведенное ими исследование — первая в своем роде экспериментальная работа по изучению долгосрочных эффектов воздействия антибиотиков на нормальных здоровых животных в течение всей их жизни — от младенчества до старости.
"Впервые мы отследили влияние, которое изменения микробиома кишечника из-за приема антибиотиков в раннем возрасте оказывает на мышей на протяжении всей их жизни", — приводятся в пресс-релизе SAHMRI слова руководителя исследования профессора Дэвида Линна (David Lynn).
Авторы зафиксировали, что после длительного воздействия антибиотиков видовое разнообразие кишечной микробиоты сильно истощилось, а в кишечнике животных сформировался один из двух типов микробного сообщества, которые ученые условно назвали PAM I и PAM II. В первом сообществе преобладали грамположительные бактерии из семейства Erysipelotrichaceae (Turicibacter), а во втором — Lachnospiraceae (Blautia и Coprococcus).
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"Мыши с микробиомом PAM II показали повышенную инсулинорезистентность в более позднем возрасте, что указывает на метаболическую дисфункцию, а также значительно более высокий уровень воспаления во многих различных тканях, включая кровь, печень и мозг, — объясняет Линн. — Мыши из группы PAM II умирали примерно в два раза чаще, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I, даже несмотря на то, что обе группы были однопометниками, подвергавшимися воздействию одних и тех же антибиотиков".
Различие между группами сохранялись в течение всех 102 недель жизни мышей, несмотря на то что состав микробиоты в обеих группах вернулся к норме через несколько недель после воздействия антибиотика, задолго до того, как у мышей PAM II стали отмечаться пагубные эффекты, связанные с нарушением метаболизма и воспалением.
"Наши данные показывают, что микробиом, который повторно заселяет кишечник после приема антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, в том числе влияющими на метаболизм и даже продолжительность жизни", — говорит ученый.
Чтобы доказать, что результаты обусловлены различиями в новообразованном микробиоме, а не самими антибиотиками, исследователи заселили кишечник модельных мышей без микробиома, известных как "свободные от микробов", бактериями PAM I и PAM II. Результаты эксперимента показали те же изменения в иммунной системе мышей из группы PAM II по сравнению с группой PAM I.
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