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Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете

Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете - РИА Новости, 24.08.2021

Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете

Акционные предложения супермаркетов – не только экономия на товарах, но еще и бонусы для личного бюджета, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:14

2021-08-24T02:14

2021-08-24T03:47

экономика

россия

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Акционные предложения супермаркетов – не только экономия на товарах, но еще и бонусы для личного бюджета, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Он советует также обратить внимание на кобрендинговые банковские карты с программой кэшбэков. По его мнению, этот продукт выгоден и банкам, и продавцам, и клиентам. Банки получают новых клиентов, а также прибыль с комиссий и обслуживания. Магазины экономят рекламный бюджет. Клиенты получают дополнительный кэшбэк или бонусные баллы, которые могут снова потратить на покупки.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, николай переславский, cms institute