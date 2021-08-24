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Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете
Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете - РИА Новости, 24.08.2021
Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете
Акционные предложения супермаркетов – не только экономия на товарах, но еще и бонусы для личного бюджета, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:14
2021-08-24T03:47
экономика
россия
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Акционные предложения супермаркетов – не только экономия на товарах, но еще и бонусы для личного бюджета, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Он советует также обратить внимание на кобрендинговые банковские карты с программой кэшбэков. По его мнению, этот продукт выгоден и банкам, и продавцам, и клиентам. Банки получают новых клиентов, а также прибыль с комиссий и обслуживания. Магазины экономят рекламный бюджет. Клиенты получают дополнительный кэшбэк или бонусные баллы, которые могут снова потратить на покупки.
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экономика, россия, николай переславский, cms institute
02:14 24.08.2021 (обновлено: 03:47 24.08.2021)
 
Экономист научил, как правильно экономить на акциях в супермаркете

Экономист Переславский: для экономии на покупках надо сделать бонусные карты и помнить про кэшбек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Акционные предложения супермаркетов – не только экономия на товарах, но еще и бонусы для личного бюджета, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Стоит оформлять бонусные карты лояльности тех сетей, в которые покупатель ходит чаще всего – по ним часто можно найти нужные товары с приличными скидками, а накопительная система скидок позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты либо получать дополнительные скидки", - считает эксперт.
Он советует также обратить внимание на кобрендинговые банковские карты с программой кэшбэков. По его мнению, этот продукт выгоден и банкам, и продавцам, и клиентам. Банки получают новых клиентов, а также прибыль с комиссий и обслуживания. Магазины экономят рекламный бюджет. Клиенты получают дополнительный кэшбэк или бонусные баллы, которые могут снова потратить на покупки.
 
ЭкономикаРоссияНиколай ПереславскийCMS Institute
 
 
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