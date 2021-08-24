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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117922.html
Минобороны Британии заявило, что не будет прекращать эвакуацию из Кабула
Минобороны Британии заявило, что не будет прекращать эвакуацию из Кабула - РИА Новости, 24.08.2021
Минобороны Британии заявило, что не будет прекращать эвакуацию из Кабула
Эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация с точки зрения безопасности, точная дата окончания эвакуационных рейсов из Афганистана пока РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:48
2021-08-24T22:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
джо байден
борис джонсон
панджшер (провинция)
g7
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ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация с точки зрения безопасности, точная дата окончания эвакуационных рейсов из Афганистана пока не установлена, говорится в сообщении минобороны Великобритании."Процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация в области безопасности в координации с нашими американскими партнерами. Точная дата окончания эвакуационных рейсов пока не установлена", - отметили в ведомстве.По данным британского минобороны, сейчас в Кабуле размещено более 1 тысячи британских военнослужащих. С 13 августа в рамках операции Pitting из Афганистана были эвакуированы 9 тысяч 226 человек."В это число входят сотрудники посольства, граждане Великобритании, лица, имеющие право на участие в программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), и ряд граждан из стран-партнеров", - уточнили в ведомстве.Добавляется, что в рамках операции Pitting Великобритания эвакуировала более 5,5 тысячи афганцев по программе ARAP и членов их семей.Лидеры стран G7 во вторник согласовали "дорожную карту" по взаимодействию с "Талибаном"*, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам виртуальной встречи "большой семерки".По его словам, первым условием G7 является необходимость гарантий со стороны талибов возможности безопасно покинуть Афганистан как до 31 августа, так и после этого срока.Как сообщалось в понедельник по итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, лидеры договорились продолжать работу после завершения начального этапа эвакуации.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/bayden-1747116611.html
https://ria.ru/20210824/tryudo-1747110254.html
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в мире, сша, талибан, джо байден, борис джонсон, панджшер (провинция), g7, минобороны великобритании, афганистан
22:48 24.08.2021
 
Минобороны Британии заявило, что не будет прекращать эвакуацию из Кабула

Минобороны Британии: эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
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ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация с точки зрения безопасности, точная дата окончания эвакуационных рейсов из Афганистана пока не установлена, говорится в сообщении минобороны Великобритании.
"Процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация в области безопасности в координации с нашими американскими партнерами. Точная дата окончания эвакуационных рейсов пока не установлена", - отметили в ведомстве.
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По данным британского минобороны, сейчас в Кабуле размещено более 1 тысячи британских военнослужащих. С 13 августа в рамках операции Pitting из Афганистана были эвакуированы 9 тысяч 226 человек.
"В это число входят сотрудники посольства, граждане Великобритании, лица, имеющие право на участие в программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), и ряд граждан из стран-партнеров", - уточнили в ведомстве.
Добавляется, что в рамках операции Pitting Великобритания эвакуировала более 5,5 тысячи афганцев по программе ARAP и членов их семей.
Лидеры стран G7 во вторник согласовали "дорожную карту" по взаимодействию с "Талибаном"*, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам виртуальной встречи "большой семерки".
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По его словам, первым условием G7 является необходимость гарантий со стороны талибов возможности безопасно покинуть Афганистан как до 31 августа, так и после этого срока.
Как сообщалось в понедельник по итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, лидеры договорились продолжать работу после завершения начального этапа эвакуации.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДжо БайденБорис ДжонсонПанджшер (провинция)G7Минобороны ВеликобританииАфганистан
 
 
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