Минобороны Британии заявило, что не будет прекращать эвакуацию из Кабула
Минобороны Британии: эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация
ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости. Эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация с точки зрения безопасности, точная дата окончания эвакуационных рейсов из Афганистана пока не установлена, говорится в сообщении минобороны Великобритании.
"Процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация в области безопасности в координации с нашими американскими партнерами. Точная дата окончания эвакуационных рейсов пока не установлена", - отметили в ведомстве.
По данным британского минобороны, сейчас в Кабуле размещено более 1 тысячи британских военнослужащих. С 13 августа в рамках операции Pitting из Афганистана были эвакуированы 9 тысяч 226 человек.
"В это число входят сотрудники посольства, граждане Великобритании, лица, имеющие право на участие в программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy, ARAP), и ряд граждан из стран-партнеров", - уточнили в ведомстве.
Добавляется, что в рамках операции Pitting Великобритания эвакуировала более 5,5 тысячи афганцев по программе ARAP и членов их семей.
Лидеры стран G7 во вторник согласовали "дорожную карту" по взаимодействию с "Талибаном"*, заявил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам виртуальной встречи "большой семерки".
По его словам, первым условием G7 является необходимость гарантий со стороны талибов возможности безопасно покинуть Афганистан как до 31 августа, так и после этого срока.
Как сообщалось в понедельник по итогам телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, лидеры договорились продолжать работу после завершения начального этапа эвакуации.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России