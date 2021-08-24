https://ria.ru/20210824/afganistan-1747116486.html
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2021
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ
США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:16
2021-08-24T22:16
2021-08-24T22:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746942151_197:431:3071:2048_1920x0_80_0_0_07122f441e749f83b68eda5a1d99bdcd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх."Военные США начали уход из Афганистана", - сообщил Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил журналистам, что президент США Джо Байден принял рекомендацию Пентагона не менять сроков вывода войск и завершить 20-летнюю операцию в Афганистане к 31 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/afganistan-1747113935.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746942151_460:228:2887:2048_1920x0_80_0_0_a2eb67ec3bef2aa9b61e3aee42532088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ
Foх: США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации