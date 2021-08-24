https://ria.ru/20210824/afganistan-1747116486.html

США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ

США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2021

США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ

США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:16

2021-08-24T22:16

2021-08-24T22:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх."Военные США начали уход из Афганистана", - сообщил Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил журналистам, что президент США Джо Байден принял рекомендацию Пентагона не менять сроков вывода войск и завершить 20-летнюю операцию в Афганистане к 31 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/afganistan-1747113935.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша