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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747116486.html
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2021
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ
США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:16
2021-08-24T22:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх."Военные США начали уход из Афганистана", - сообщил Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил журналистам, что президент США Джо Байден принял рекомендацию Пентагона не менять сроков вывода войск и завершить 20-летнюю операцию в Афганистане к 31 августа.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша
22:16 24.08.2021
 
США начали выводить военных из Афганистана, сообщили СМИ

Foх: США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занят обеспечением эвакуации, передает телеканал Foх.
"Военные США начали уход из Афганистана", - сообщил Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников.
США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил журналистам, что президент США Джо Байден принял рекомендацию Пентагона не менять сроков вывода войск и завершить 20-летнюю операцию в Афганистане к 31 августа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 21:38В мире
Байден оценил вероятность продления миссии США в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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