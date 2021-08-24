https://ria.ru/20210824/afganistan-1747083602.html

Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане

Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021

Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане

Некоторые террористические группировки попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:09

2021-08-24T18:09

2021-08-24T18:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

россия

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые террористические группировки попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Есть опасность того, что террористы разного рода группировок, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза и нашей стране, нашим союзникам. Так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции - это все угроза для нас", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20210824/putin-1747080981.html

афганистан

россия

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2021

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в мире, афганистан, владимир путин, россия, единая россия