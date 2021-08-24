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Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане
Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане
Некоторые террористические группировки попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:09
2021-08-24T18:09
2021-08-24T18:50
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые террористические группировки попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Есть опасность того, что террористы разного рода группировок, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза и нашей стране, нашим союзникам. Так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции - это все угроза для нас", - сообщил Путин.
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в мире, афганистан, владимир путин, россия, единая россия
18:09 24.08.2021 (обновлено: 18:50 24.08.2021)
Путин заявил, что некоторые попытаются развить конфликт в Афганистане
Президент России Путин: некоторые страны попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане