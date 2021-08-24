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Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане
Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:34
2021-08-24T17:34
2021-08-24T17:34
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афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане, сообщает телеканал Shamshad News."Мы хотим хороших отношений с Турцией, но мы не хотим, чтобы ее солдаты находились в Афганистане", - приводит телеканал слова Муджахида.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/kabul-1747066113.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
Талибы не хотят видеть турецких солдат в Афганистане
Талибы хотят хороших отношений с Турцией, но не хотят видеть ее солдат в Афганистане