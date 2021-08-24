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Талибы заявили, что дипведомства в Афганистане будут в безопасности

Талибы заявили, что дипведомства в Афганистане будут в безопасности - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы заявили, что дипведомства в Афганистане будут в безопасности

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что дипломаты и дипведомства в Афганистане будут в безопасности. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:15

2021-08-24T17:15

2021-08-24T17:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что дипломаты и дипведомства в Афганистане будут в безопасности."Мы гарантируем им, что они будут в безопасности. Наши лидеры убедили их, тех, кто остался в стране, быть уверенными, что мы продолжим наши отношения с ними. Мы занимаемся их безопасностью", - заявил Муджахид в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Sky News.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)