https://ria.ru/20210824/afganistan-1747063862.html
Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки
Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки - РИА Новости, 24.08.2021
Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что банки в Афганистане возобновят работу в среду, сообщает телеканал 1TV... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:04
2021-08-24T17:04
2021-08-24T17:06
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что банки в Афганистане возобновят работу в среду, сообщает телеканал 1TV News."Банки откроются завтра", - приводит телеканал в Twitter заявление Муджахида.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/vstrecha-1747060675.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
17:04 24.08.2021 (обновлено: 17:06 24.08.2021)
Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид: афганские банки возобновят работу в среду