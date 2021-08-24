https://ria.ru/20210824/afganistan-1747063862.html

Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки

Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки - РИА Новости, 24.08.2021

Представитель талибов рассказал, когда возобновят работу афганские банки

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что банки в Афганистане возобновят работу в среду, сообщает телеканал 1TV... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:04

2021-08-24T17:04

2021-08-24T17:06

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил в ходе пресс-конференции, что банки в Афганистане возобновят работу в среду, сообщает телеканал 1TV News."Банки откроются завтра", - приводит телеканал в Twitter заявление Муджахида.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/vstrecha-1747060675.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия