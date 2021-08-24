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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060267.html
Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах
Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах - РИА Новости, 24.08.2021
Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид отрицает информацию о проведении повальных обысков в домах где-либо в Афганистане, сообщает телеканал Tolo... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:56
2021-08-24T17:05
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид отрицает информацию о проведении повальных обысков в домах где-либо в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News."Муджахид заявляет, что повальных обысков нигде не проводилось, поскольку "Талибан"* уже объявил всеобщую амнистию", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/taliby-1747054478.html
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
16:56 24.08.2021 (обновлено: 17:05 24.08.2021)
 
Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах

Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид опроверг информацию о проведении обысков в домах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид отрицает информацию о проведении повальных обысков в домах где-либо в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.
"Муджахид заявляет, что повальных обысков нигде не проводилось, поскольку "Талибан"* уже объявил всеобщую амнистию", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Панджшер - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Россия
 
 
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