https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060267.html

Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах

Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах - РИА Новости, 24.08.2021

Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид отрицает информацию о проведении повальных обысков в домах где-либо в Афганистане, сообщает телеканал Tolo... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:56

2021-08-24T16:56

2021-08-24T17:05

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид отрицает информацию о проведении повальных обысков в домах где-либо в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News."Муджахид заявляет, что повальных обысков нигде не проводилось, поскольку "Талибан"* уже объявил всеобщую амнистию", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/taliby-1747054478.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия