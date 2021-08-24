Лавров: с реальностью, сложившейся в Афганистане, придется считаться
Глава МИД Сергей Лавров: к происходящему в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
© AP Photo / Rahmat Gul
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. К происходящему сейчас в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности, а подходить к вопросу урегулирования ситуации в нынешних условиях важно без политизации, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться", - сказал министр на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Он добавил, что Россия и партнеры в этом контексте остаются приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана.
"Надеюсь, что все те, кто сейчас наблюдает за событиями в Афганистане, будут руководствоваться именно этим, а не какими-то политизированными, идеологизированными фобиями", - указал Лавров.
В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.