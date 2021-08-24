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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747057326.html
Лавров: с реальностью, сложившейся в Афганистане, придется считаться
Лавров: с реальностью, сложившейся в Афганистане, придется считаться - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров: с реальностью, сложившейся в Афганистане, придется считаться
К происходящему сейчас в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности, а подходить к вопросу урегулирования ситуации в нынешних условиях важно без... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:43
2021-08-24T16:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
китай
афганистан
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. К происходящему сейчас в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности, а подходить к вопросу урегулирования ситуации в нынешних условиях важно без политизации, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться", - сказал министр на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.Он добавил, что Россия и партнеры в этом контексте остаются приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана.В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/lavrov-1747033837.html
https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html
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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, евросоюз, нато, сергей лавров, петер сийярто, жозеп боррель
16:43 24.08.2021
 
Лавров: с реальностью, сложившейся в Афганистане, придется считаться

Глава МИД Сергей Лавров: к происходящему в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. К происходящему сейчас в Афганистане нужно относиться как к сложившейся реальности, а подходить к вопросу урегулирования ситуации в нынешних условиях важно без политизации, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться", - сказал министр на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 15:00Захват власти в Афганистане талибами
Лавров заявил, что Россия готова к встрече с пятеркой СБ ООН по Афганистану
Он добавил, что Россия и партнеры в этом контексте остаются приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана.
"Надеюсь, что все те, кто сейчас наблюдает за событиями в Афганистане, будут руководствоваться именно этим, а не какими-то политизированными, идеологизированными фобиями", - указал Лавров.
В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Боевики 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 12:55Захват власти в Афганистане талибами
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанКитайАфганистанЕвросоюзНАТОСергей ЛавровПетер СийяртоЖозеп Боррель
 
 
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