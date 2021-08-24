https://ria.ru/20210824/afganistan-1747042055.html

Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию в Кабуле

Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию в Кабуле - РИА Новости, 24.08.2021

Постпред России при ЕС прокомментировал ситуацию в Кабуле

Судя по хаосу, который творится в Кабуле, США будет сложно окончательно вывести контингент до 31 августа, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:32

2021-08-24T15:32

2021-08-24T15:52

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

евросоюз

россия

захват власти в афганистане талибами

талибан

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Судя по хаосу, который творится в Кабуле, США будет сложно окончательно вывести контингент до 31 августа, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."До 31 числа, судя по той обстановке, которая царит в Афганистане, в Кабуле, особенно в аэропорту, я думаю, что это (вывести контингент - ред.) будет довольно сложно", - заявил Чижов в эфире "России 24"."Хаос - это слово, которое, наверное, лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию", - добавил он.Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html

https://ria.ru/20210824/aziya-1747032227.html

сша

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, евросоюз, россия, талибан, джо байден, владимир чижов, адам шифф