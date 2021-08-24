https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:54

2021-08-24T14:54

2021-08-24T18:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

китай

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

жозеп боррель

россия

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БУДАПЕШТ, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае.На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что Брюссель не может позволить Москве и Пекину контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее страны и возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего руководства."Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди определяют политику ЕС."Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем". Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза", — отметил министр.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента члены "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html

https://ria.ru/20210824/tsru-1747013325.html

китай

афганистан

россия

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в мире, китай, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, жозеп боррель, россия