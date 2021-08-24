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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html
Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:54
2021-08-24T18:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
китай
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
жозеп боррель
россия
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БУДАПЕШТ, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае.На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что Брюссель не может позволить Москве и Пекину контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее страны и возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего руководства."Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди определяют политику ЕС."Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем". Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза", — отметил министр.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента члены "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html
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в мире, китай, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, жозеп боррель, россия
14:54 24.08.2021 (обновлено: 18:00 24.08.2021)
 
Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане

Глава МИД Лавров о словах Борреля об Афганистане: печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае.
На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявил, что Брюссель не может позволить Москве и Пекину контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана. Он отметил, что сейчас обсуждается будущее страны и возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего руководства.
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"Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди определяют политику ЕС.
"Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии "или — или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем". Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза", — отметил министр.
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Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента члены "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.
Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.
Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКитайАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЖозеп БоррельРоссия
 
 
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