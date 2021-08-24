12:33 24.08.2021 (обновлено: 12:36 24.08.2021)
НАТО потерял контроль над самим собой, заявила Захарова
Официальный представитель МИД Захарова: НАТО потерял ориентацию в пространстве и контроль над собой
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану, заявив, что альянс хочет претендовать на место в обеспечении мировой безопасности, но является деструктивной структурой.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не допустит того, чтобы террористы угрожали альянсу из Афганистана. Он также сказал, что НАТО не знает о том, какая часть вооружения и военной техники альянса была уничтожена при уходе из страны: "Что-то было уничтожено, но что-то осталось на месте".
"Похоже на комический монолог из "Полицейской академии". НАТО - унесённый ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности", - написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, план для НАТО очевиден и заключается в том, чтобы альянсу заняться решением собственных проблем, "обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной".
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.