https://ria.ru/20210824/afganistan-1747003374.html

НАТО потерял контроль над самим собой, заявила Захарова

НАТО потерял контроль над самим собой, заявила Захарова - РИА Новости, 24.08.2021

НАТО потерял контроль над самим собой, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану, заявив, что альянс хочет... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:33

2021-08-24T12:33

2021-08-24T12:36

в мире

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану, заявив, что альянс хочет претендовать на место в обеспечении мировой безопасности, но является деструктивной структурой.Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не допустит того, чтобы террористы угрожали альянсу из Афганистана. Он также сказал, что НАТО не знает о том, какая часть вооружения и военной техники альянса была уничтожена при уходе из страны: "Что-то было уничтожено, но что-то осталось на месте"."Похоже на комический монолог из "Полицейской академии". НАТО - унесённый ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, план для НАТО очевиден и заключается в том, чтобы альянсу заняться решением собственных проблем, "обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной".В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия