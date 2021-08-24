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В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека
В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека - РИА Новости, 24.08.2021
В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:36
2021-08-24T11:36
в мире
оон
талибан
афганистан
мишель бачелет
панджшер (провинция)
россия
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ЖЕНЕНВА, 24 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и наблюдения за выполнением "Талибаном"* своих обещаний."Представители "Талибана"* взяли на себя конкретные обязательства уважать право женщин на работу и право девочек на посещение школы в рамках интерпретации "Талибаном"* исламского закона. Они также заявили, что будут уважать права представителей этнических и религиозных меньшинств и воздерживаться от репрессий против тех, кто сотрудничал с правительством или международным сообществом. Теперь вся ответственность за воплощение этих обязательств в жизнь лежит на талибах", - сказала Бачелет, выступая во вторник на спецсессии СПЧ по Афганистану.По ее словам, в подконтрольных районах талибы должны обеспечить постоянное соблюдение международных обязательств в области прав человека и предоставлять основные услуги без дискриминации для всех.Талибы нарушают прав человека в Афганистане, это подрывает их легитимность как новых властей страны, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.По ее словам, управление Верховного комиссара получает вызывающие доверия данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных, призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.Бачелет отметила, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Афганистане и готова представить обновленную информацию от своего управления на предстоящей в сентябре 48-й сессии Совета ООН по правам человека, а также после сессии.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746981380.html
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афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, мишель бачелет, панджшер (провинция), россия
11:36 24.08.2021
 
В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека

Глава УВКПЧ ООН Бачелет призвала создать механизм наблюдения за соблюдением талибами прав человека

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ЖЕНЕНВА, 24 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и наблюдения за выполнением "Талибаном"* своих обещаний.
"Представители "Талибана"* взяли на себя конкретные обязательства уважать право женщин на работу и право девочек на посещение школы в рамках интерпретации "Талибаном"* исламского закона. Они также заявили, что будут уважать права представителей этнических и религиозных меньшинств и воздерживаться от репрессий против тех, кто сотрудничал с правительством или международным сообществом. Теперь вся ответственность за воплощение этих обязательств в жизнь лежит на талибах", - сказала Бачелет, выступая во вторник на спецсессии СПЧ по Афганистану.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
10:42
Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек
По ее словам, в подконтрольных районах талибы должны обеспечить постоянное соблюдение международных обязательств в области прав человека и предоставлять основные услуги без дискриминации для всех.
"Я настоятельно призываю Совет предпринять смелые и энергичные действия, соразмерные серьезности этого кризиса, создав специальный механизм для пристального наблюдения за развитием ситуации с правами человека в Афганистане, включая, в частности, выполнение талибами своих обещаний", - сказала она.
Талибы нарушают прав человека в Афганистане, это подрывает их легитимность как новых властей страны, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Нарушения прав человека подрывают легитимность виновных как по отношению к народу, так и по отношению к региональным и международным институтам и другим государствам. Я настоятельно призываю талибов принять нормы ответственного управления и прав человека и работать над восстановлением социальной сплоченности и примирения - в том числе путем соблюдения прав всех, кто пострадал за десятилетия конфликта", - сказала Бачелет, выступая во вторник на спецсессии Совета ООН по правам человека по ситуации в Афганистане.
По ее словам, управление Верховного комиссара получает вызывающие доверия данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных, призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.
Бачелет отметила, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Афганистане и готова представить обновленную информацию от своего управления на предстоящей в сентябре 48-й сессии Совета ООН по правам человека, а также после сессии.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
10:11Захват власти в Афганистане талибами
Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан
 
В миреООНТалибанАфганистанМишель БачелетПанджшер (провинция)Россия
 
 
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