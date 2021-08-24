https://ria.ru/20210824/afganistan-1746992174.html

В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека

В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека - РИА Новости, 24.08.2021

В ООН призвали наблюдать за соблюдением талибами прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:36

2021-08-24T11:36

2021-08-24T11:36

в мире

оон

талибан

афганистан

мишель бачелет

панджшер (провинция)

россия

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ЖЕНЕНВА, 24 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане и наблюдения за выполнением "Талибаном"* своих обещаний."Представители "Талибана"* взяли на себя конкретные обязательства уважать право женщин на работу и право девочек на посещение школы в рамках интерпретации "Талибаном"* исламского закона. Они также заявили, что будут уважать права представителей этнических и религиозных меньшинств и воздерживаться от репрессий против тех, кто сотрудничал с правительством или международным сообществом. Теперь вся ответственность за воплощение этих обязательств в жизнь лежит на талибах", - сказала Бачелет, выступая во вторник на спецсессии СПЧ по Афганистану.По ее словам, в подконтрольных районах талибы должны обеспечить постоянное соблюдение международных обязательств в области прав человека и предоставлять основные услуги без дискриминации для всех.Талибы нарушают прав человека в Афганистане, это подрывает их легитимность как новых властей страны, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.По ее словам, управление Верховного комиссара получает вызывающие доверия данные о том, что талибы в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных, призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.Бачелет отметила, что продолжит внимательно следить за ситуацией в Афганистане и готова представить обновленную информацию от своего управления на предстоящей в сентябре 48-й сессии Совета ООН по правам человека, а также после сессии.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746981380.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746976531.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, мишель бачелет, панджшер (провинция), россия