https://ria.ru/20210824/afganistan-1746956687.html
FP: лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном
FP: лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном - РИА Новости, 24.08.2021
FP: лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном
Лидеры запрещенного в России движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщает американское издание Foreign Policy со... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T00:44
2021-08-24T00:44
2021-08-24T01:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры запрещенного в России движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.Согласно источникам журнала, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
00:44 24.08.2021 (обновлено: 01:04 24.08.2021)
FP: лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном
Foreign Policy: лидеры талибов создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Лидеры запрещенного в России движения "Талибан
"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном
, сообщает американское издание Foreign Policy
со ссылкой на источники.
В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани
" Халиль аль-Рахман Хаккани.
Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.
Согласно источникам журнала, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России