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В Абхазии суд отсрочил приговор убийце двоих россиян по болезни
В Абхазии суд отсрочил приговор убийце двоих россиян по болезни - РИА Новости, 24.08.2021
В Абхазии суд отсрочил приговор убийце двоих россиян по болезни
Суд в Абхазии отсрочил исполнение приговора по болезни Аслану Цвижбе, осужденному за убийство российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:01
2021-08-24T23:01
происшествия
справки
абхазия
очамчырский район
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СУХУМ, 24 авг - РИА Новости. Суд в Абхазии отсрочил исполнение приговора по болезни Аслану Цвижбе, осужденному за убийство российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.В октябре 2016 года Верховный суд Абхазии приговорил депутата Нодика Квицинию к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства Клемантовича и Скаредновой. Обвинение доказало, что депутат по предварительному сговору с группой лиц, куда входил Цвижба, совершил похищение Клемантовича и Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Согласно материалам прокуратуры, получив отказ от Клемантовича дать выкуп за освобождение, Квициния предложил сообщникам устранить потерпевших."По результатам рассмотрения жалобы, при особом мнении судьи Цушба М.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановление суда первой инстанции об отказе в применении отсрочки было отменено и вынесено новое определение, которым в отношении Цвижба А.Ш. была применена отсрочка исполнения приговора по болезни, сроком на 6 месяцев (до 11 февраля 2022 года) для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами РА", - говорится в сообщении.Цвижба отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы.В генпрокуратуре уточнили, что 7 ноября 2017 года и 2 февраля 2019 года в связи с тяжелыми заболеваниями на основании судебных решений были освобождены от наказания, до выздоровления Ахра Гопия, осужденный к 14 годам лишения свободы, и Рамин Хмаил, осужденный к 13 годам лишения свободы. В отношении Бигвава и Квициния на основании постановления парламента Абхазии от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27-й годовщины победы в Грузино-абхазской войне 1992-1993 годов был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину.Убитый Клемантович возглавлял российско-абхазское СП "Эль Петролеум-Абхазия" по заготовке металлолома. Бизнесмен и его спутница Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела были найдены 14 октября 2013 года в колодце в одном из сел Очамчырского района. Суд по делу Клемантовича начался в марте 2015 года.
https://ria.ru/20210817/abkhaziya-1746152683.html
https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html
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происшествия, справки, абхазия, очамчырский район
23:01 24.08.2021
 
В Абхазии суд отсрочил приговор убийце двоих россиян по болезни

Генпрокуратуры Абхазии: суд отсрочил исполнение приговора убийце двоих россиян по болезни

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
СУХУМ, 24 авг - РИА Новости. Суд в Абхазии отсрочил исполнение приговора по болезни Аслану Цвижбе, осужденному за убийство российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
В октябре 2016 года Верховный суд Абхазии приговорил депутата Нодика Квицинию к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства Клемантовича и Скаредновой. Обвинение доказало, что депутат по предварительному сговору с группой лиц, куда входил Цвижба, совершил похищение Клемантовича и Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Согласно материалам прокуратуры, получив отказ от Клемантовича дать выкуп за освобождение, Квициния предложил сообщникам устранить потерпевших.
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"По результатам рассмотрения жалобы, при особом мнении судьи Цушба М.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановление суда первой инстанции об отказе в применении отсрочки было отменено и вынесено новое определение, которым в отношении Цвижба А.Ш. была применена отсрочка исполнения приговора по болезни, сроком на 6 месяцев (до 11 февраля 2022 года) для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами РА", - говорится в сообщении.
Цвижба отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы.
В генпрокуратуре уточнили, что 7 ноября 2017 года и 2 февраля 2019 года в связи с тяжелыми заболеваниями на основании судебных решений были освобождены от наказания, до выздоровления Ахра Гопия, осужденный к 14 годам лишения свободы, и Рамин Хмаил, осужденный к 13 годам лишения свободы. В отношении Бигвава и Квициния на основании постановления парламента Абхазии от 29 сентября 2020 года, в ознаменование 27-й годовщины победы в Грузино-абхазской войне 1992-1993 годов был применен акт амнистии, согласно которому им сокращен неотбытый срок наказания наполовину.
Убитый Клемантович возглавлял российско-абхазское СП "Эль Петролеум-Абхазия" по заготовке металлолома. Бизнесмен и его спутница Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела были найдены 14 октября 2013 года в колодце в одном из сел Очамчырского района. Суд по делу Клемантовича начался в марте 2015 года.
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