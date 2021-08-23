https://ria.ru/20210823/zakharova-1746953355.html

Захарова раскритиковала установку памятника "лесным братьям" в Эстонии

Захарова раскритиковала установку памятника "лесным братьям" в Эстонии - РИА Новости, 23.08.2021

Захарова раскритиковала установку памятника "лесным братьям" в Эстонии

Эстония продолжает чествовать карателей и коллаборационистов, а не освободивших мир воинов Красной Армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T22:57

2021-08-23T22:57

2021-08-23T23:25

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эстония продолжает чествовать карателей и коллаборационистов, а не освободивших мир воинов Красной Армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Эстонии продолжают чествовать не освободивших мир от коричневой чумы воинов Красной Армии, в том числе героев-эстонцев – солдат регулярных частей и партизан-антифашистов, а коллаборационистов и карателей, по локоть запятнавших руки в людской крови", — написала Захарова в Telegram-канале.Представитель МИД почеркнула, что в историю "лесные братья" вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими".Она добавила, что "это уже второй за год памятник этим бандитам" — в прошлом августе мемориал в честь одного из их главарей - военного преступника Илпа был открыт на острове Сааремаа. Захарова напомнила, что только по официальным данным, на счету "лесных братьев" в Эстонии жизни почти 500 мирных жителей, многих из которых националисты перед тем, как убивать, пытали. Нынешний памятник воспроизводит старую работу эстонского художника Хуго Стурма, созданную им в 1946 году."Любопытна судьба автора первоначальной работы. Представитель эстонского наивизма Хуго Стурм стал "лесным братом" в 1944 году, в период освобождения Эстонии от немецкой оккупации, за что был осужден и отбывал наказание по советскому законодательству", - пояснила Захарова.Она добавила, что после освобождения он вернулся к творчеству в послевоенной ЭССР."Так и хочется спросить, когда же автор мастерил правду: рассказывая о борьбе "лесных братьев" с ненавистными Советами или запечатлевая цветение эстонской культуры при СССР? Вспомните, ведь в советские годы Эстонию назвали цветущей. А может, это эволюция взглядов? Кстати, приговорили художника после установленных фактов коллаборационизма 1944 года к 25 годам, а освободили досрочно в 1956. А самый плодотворный период в его творчестве пришелся на 60-70-е годы. Почему-то официальный Таллин предпочитает выбирать первое — нечто страшное и демоническое вместо светлого и доброго", — заключила Захарова.Накануне в деревне Хюти в Выруском уезде Эстонии в присутствии представителей власти был торжественно открыт памятник "лесным братьям" — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников.

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

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в мире, таллин, эстония, мария захарова, россия