22:57 23.08.2021 (обновлено: 23:25 23.08.2021)
Захарова раскритиковала установку памятника "лесным братьям" в Эстонии
Представитель МИД Захарова: Эстония продолжает чествовать карателей, а не воинов Красной Армии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эстония продолжает чествовать карателей и коллаборационистов, а не освободивших мир воинов Красной Армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Эстонии продолжают чествовать не освободивших мир от коричневой чумы воинов Красной Армии, в том числе героев-эстонцев – солдат регулярных частей и партизан-антифашистов, а коллаборационистов и карателей, по локоть запятнавших руки в людской крови", — написала Захарова в Telegram-канале.
Представитель МИД почеркнула, что в историю "лесные братья" вошли не как воины, а как "обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими".
Она добавила, что "это уже второй за год памятник этим бандитам" — в прошлом августе мемориал в честь одного из их главарей - военного преступника Илпа был открыт на острове Сааремаа. Захарова напомнила, что только по официальным данным, на счету "лесных братьев" в Эстонии жизни почти 500 мирных жителей, многих из которых националисты перед тем, как убивать, пытали. Нынешний памятник воспроизводит старую работу эстонского художника Хуго Стурма, созданную им в 1946 году.
"Любопытна судьба автора первоначальной работы. Представитель эстонского наивизма Хуго Стурм стал "лесным братом" в 1944 году, в период освобождения Эстонии от немецкой оккупации, за что был осужден и отбывал наказание по советскому законодательству", - пояснила Захарова.
Она добавила, что после освобождения он вернулся к творчеству в послевоенной ЭССР.
"Так и хочется спросить, когда же автор мастерил правду: рассказывая о борьбе "лесных братьев" с ненавистными Советами или запечатлевая цветение эстонской культуры при СССР? Вспомните, ведь в советские годы Эстонию назвали цветущей. А может, это эволюция взглядов? Кстати, приговорили художника после установленных фактов коллаборационизма 1944 года к 25 годам, а освободили досрочно в 1956. А самый плодотворный период в его творчестве пришелся на 60-70-е годы. Почему-то официальный Таллин предпочитает выбирать первое — нечто страшное и демоническое вместо светлого и доброго", — заключила Захарова.
Накануне в деревне Хюти в Выруском уезде Эстонии в присутствии представителей власти был торжественно открыт памятник "лесным братьям" — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников.