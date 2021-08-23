https://ria.ru/20210823/yascheritsa-1747405261.html

Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино"

Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино" - РИА Новости, 26.08.2021

Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино"

Рост популяции прыткой ящерицы зафиксировали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", вид занесен ва Красную книгу Москвы, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-23T18:50

2021-08-23T18:50

2021-08-26T18:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Рост популяции прыткой ящерицы зафиксировали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", вид занесен ва Красную книгу Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" зафиксировали рост популяции краснокнижной ящерицы. Прыткая, или проворная, ящерица занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией – это означает, что вид находится под угрозой исчезновения. Увеличение численности этих пресмыкающихся – отличная новость", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в столице 569 видов "краснокнижников". Все они бережно охраняются.

https://ria.ru/20210811/bogomoly-1745476952.html

москва

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москва