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Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино"
Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино" - РИА Новости, 26.08.2021
Популяция прыткой ящерицы увеличилась в столичном парке "Кузьминки-Люблино"
Рост популяции прыткой ящерицы зафиксировали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", вид занесен ва Красную книгу Москвы, сообщается в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-23T18:50
2021-08-23T18:50
2021-08-26T18:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Рост популяции прыткой ящерицы зафиксировали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", вид занесен ва Красную книгу Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" зафиксировали рост популяции краснокнижной ящерицы. Прыткая, или проворная, ящерица занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией – это означает, что вид находится под угрозой исчезновения. Увеличение численности этих пресмыкающихся – отличная новость", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в столице 569 видов "краснокнижников". Все они бережно охраняются.
https://ria.ru/20210811/bogomoly-1745476952.html
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