https://ria.ru/20210823/yaponiya-1746900179.html

Посольство в Японии назвало имя приплывшего на Хоккайдо россиянина

Посольство в Японии назвало имя приплывшего на Хоккайдо россиянина - РИА Новости, 23.08.2021

Посольство в Японии назвало имя приплывшего на Хоккайдо россиянина

Посольство России в Японии сообщило, что незаконно прибывший на японский остров Хоккайдо российский гражданин – В.-Ф.В. Нокард. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:21

2021-08-23T16:21

2021-08-23T16:21

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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Посольство России в Японии сообщило, что незаконно прибывший на японский остров Хоккайдо российский гражданин – В.-Ф.В. Нокард."По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В.-Ф.В. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", - сообщило посольство на своей странице в сети Facebook.Ранее сообщалось, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка иностранца, который утверждал, что он россиянин и приплыл с Кунашира. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро, где уточняют гражданство мужчины. Точной информации о том, в какой стране он намерен просить убежища, а также о способе передвижения до берегов Японии, к этому часу нет.

https://ria.ru/20210823/yaponiya-1746801945.html

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в мире, япония, саппоро, facebook, россия