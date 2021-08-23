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В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином
В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином - РИА Новости, 23.08.2021
В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином
Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:49
2021-08-23T12:50
в мире
токио
кунашир (остров)
россия
кацунобу като
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ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.По предварительным данным, мужчина обратился в иммиграционную службу Саппоро.Накануне местные СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, прибыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Как рассказал источник РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире прожил три года, не работал. Предположительно, он вышел в море еще 17 августа и преодолел более 20 километров, по разным данным, либо на резиновой лодке, либо вплавь. Сотрудники российского генконсульства в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставлять информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты готовы встретиться с ним, если подтвердится его гражданство.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключили.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов и рассчитывала закрыть этим вопрос, однако японская сторона считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от изначальных претензий.Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html
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в мире, токио, кунашир (остров), россия, кацунобу като
08:49 23.08.2021 (обновлено: 12:50 23.08.2021)
 
В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином

Генсек правительства Японии Като пообещал принять меры в связи с "приплывшим с Кунашира" россиянином

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Junji Kurokawa
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ТОКИО, 23 авг РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
По предварительным данным, мужчина обратился в иммиграционную службу Саппоро.

"Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы как следует выясним факты, а затем при взаимодействии заинтересованных министерств примем соответствующие меры", — сказал Като на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, не будет ли депортация прибывшего на родину означать фактическое признание российским острова, который Япония считает своим.

Накануне местные СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, прибыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Как рассказал источник РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире прожил три года, не работал. Предположительно, он вышел в море еще 17 августа и преодолел более 20 километров, по разным данным, либо на резиновой лодке, либо вплавь.
Сотрудники российского генконсульства в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставлять информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты готовы встретиться с ним, если подтвердится его гражданство.
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Источник назвал возможное имя россиянина, приплывшего за убежищем в Японию
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключили.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов и рассчитывала закрыть этим вопрос, однако японская сторона считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от изначальных претензий.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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В миреТокиоКунашир (остров)РоссияКацунобу Като
 
 
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