https://ria.ru/20210823/yaponiya-1746801945.html

В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином

В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином - РИА Новости, 23.08.2021

В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином

Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:49

2021-08-23T08:49

2021-08-23T12:50

в мире

токио

кунашир (остров)

россия

кацунобу като

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ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.По предварительным данным, мужчина обратился в иммиграционную службу Саппоро.Накануне местные СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, прибыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Как рассказал источник РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире прожил три года, не работал. Предположительно, он вышел в море еще 17 августа и преодолел более 20 километров, по разным данным, либо на резиновой лодке, либо вплавь. Сотрудники российского генконсульства в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставлять информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты готовы встретиться с ним, если подтвердится его гражданство.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключили.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов и рассчитывала закрыть этим вопрос, однако японская сторона считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от изначальных претензий.Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746735022.html

https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

токио

кунашир (остров)

россия

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в мире, токио, кунашир (остров), россия, кацунобу като