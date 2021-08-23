08:49 23.08.2021 (обновлено: 12:50 23.08.2021)
В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином
Генсек правительства Японии Като пообещал принять меры в связи с "приплывшим с Кунашира" россиянином
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
ТОКИО, 23 авг — РИА Новости. Токио изучит обстоятельства появления россиянина, который заявил, что приплыл с Кунашира, и попросил политического убежища, и "примет адекватные меры", заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
По предварительным данным, мужчина обратился в иммиграционную службу Саппоро.
"Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы как следует выясним факты, а затем при взаимодействии заинтересованных министерств примем соответствующие меры", — сказал Като на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, не будет ли депортация прибывшего на родину означать фактическое признание российским острова, который Япония считает своим.
Накануне местные СМИ сообщили, что человек, назвавшийся гражданином России, прибыл с Кунашира на Хоккайдо ради политического убежища. Как рассказал источник РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире прожил три года, не работал. Предположительно, он вышел в море еще 17 августа и преодолел более 20 километров, по разным данным, либо на резиновой лодке, либо вплавь.
Сотрудники российского генконсульства в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставлять информацию об этом человеке. Тем не менее дипломаты готовы встретиться с ним, если подтвердится его гражданство.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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