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Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму

Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму - РИА Новости, 23.08.2021

Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму

Первый апелляционный суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Льва Шлосберга на отмену его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:26

2021-08-23T14:26

2021-08-23T14:26

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый апелляционный суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Льва Шлосберга на отмену его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по избирательному округу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда об отмене его регистрации кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу."Определение Мосгорсуда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.

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политика, псков, москва, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, россия