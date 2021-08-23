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Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму
Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму - РИА Новости, 23.08.2021
Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму
Первый апелляционный суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Льва Шлосберга на отмену его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:26
2021-08-23T14:26
политика
псков
москва
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый апелляционный суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Льва Шлосберга на отмену его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по избирательному округу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда об отмене его регистрации кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу."Определение Мосгорсуда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.
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политика, псков, москва, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, россия
14:26 23.08.2021
 
Суд отклонил жалобу Шлосберга на снятие его кандидатуры с выборов в Госдуму

Суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Шлосберга на снятие с выборов в ГД

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый апелляционный суд отклонил жалобу депутата псковского заксобрания от "Яблока" Льва Шлосберга на отмену его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по избирательному округу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда об отмене его регистрации кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 13:47
ЦИК заявил о связанных с НКО-иноагентами кандидатах в списках от "Яблока"
"Определение Мосгорсуда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.
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