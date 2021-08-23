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Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель - РИА Новости, 23.08.2021
Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
Журнал Politico предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:47
2021-08-23T03:47
2021-08-23T03:47
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ангела меркель
владимир зеленский
еврокомиссия
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Стало известно о попытке Зеленского сорвать переговоры Путина и Меркель
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Журнал Politico предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позвонив главе немецкого правительства во время саммита в Москве.Ранее во время приветственного слова Путина на встрече с Меркель внезапно раздался звонок на телефон канцлера Германии, который она, достав мобильный, отклонила.Автор материала также допустил, что украинский лидер мог позвонить канцлеру накануне ее визита в Киев, чтобы удостовериться в правильности записи о ее приезде в своем ежедневнике.Помимо Зеленского, как считает журнал, Меркель могли позвонить ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Армин Лашет, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер или предшественник Меркель на посту главы немецкого правительства Герхард Шредер.Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. В пятницу канцлер Германии встретилась с Путиным, а 22 августа посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским.
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в мире, украина, киев, германия, владимир путин, ангела меркель, владимир зеленский, еврокомиссия, россия
Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
Politico: президент Зеленский мог попытаться помешать саммиту Путина и Меркель звонком канцлеру