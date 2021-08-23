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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/voyska-1746796067.html
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:15
2021-08-23T07:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
07:15 23.08.2021
 
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан

Замглавы МИД Сыромолотов: для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке", - отметил он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 05:08Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег СыромолотовРоссия
 
 
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