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В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:15
2021-08-23T07:15
2021-08-23T07:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
Замглавы МИД Сыромолотов: для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан