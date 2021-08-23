https://ria.ru/20210823/voyska-1746796067.html

В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан

В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021

В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан

Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:15

2021-08-23T07:15

2021-08-23T07:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746794218.html

афганистан

россия

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в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия