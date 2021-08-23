Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746864807.html
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин
Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:04
2021-08-23T14:17
россия
безопасность
ядерное оружие
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746823866_0:178:3112:1928_1920x0_80_0_0_5ffc0b4f9c480128e3ec66f9e3d843c7.jpg
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021".Он отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений."Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210421/vooruzheniya-1729354534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746823866_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_45d16d225cebfe95f44f6be824d76742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, безопасность, ядерное оружие, владимир путин
14:04 23.08.2021 (обновлено: 14:17 23.08.2021)
 
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин

Президент Путин: доля современного вооружения в Стратегических ядерных силах России превышает 80%

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021".
Он отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.
"Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира", - добавил Путин.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:50
МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
 
РоссияБезопасностьЯдерное оружиеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
07:01Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
Лента новостейМолния