https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746864807.html

Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин

Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021

Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:04

2021-08-23T14:04

2021-08-23T14:17

россия

безопасность

ядерное оружие

владимир путин

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021".Он отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений."Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210421/vooruzheniya-1729354534.html

россия

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2021

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россия, безопасность, ядерное оружие, владимир путин