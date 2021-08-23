https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746864807.html
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин
Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:04
2021-08-23T14:04
2021-08-23T14:17
россия
безопасность
ядерное оружие
владимир путин
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, заявил президент страны Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021".Он отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений."Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира", - добавил Путин.
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россия, безопасность, ядерное оружие, владимир путин
14:04 23.08.2021 (обновлено: 14:17 23.08.2021)
Доля современного ядерного вооружения в России превышает 80%, заявил Путин
Президент Путин: доля современного вооружения в Стратегических ядерных силах России превышает 80%