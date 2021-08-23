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В МИД оценили перспективы диалога с ЕС о поставках водорода
В МИД оценили перспективы диалога с ЕС о поставках водорода - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД оценили перспективы диалога с ЕС о поставках водорода
Россия может начать вести с ЕС разговор о поставках водорода в будущем, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:05
2021-08-23T09:05
экономика
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия может начать вести с ЕС разговор о поставках водорода в будущем, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Я думаю, что Европе еще долгое время будут нужны российские энергоносители. Другое дело, что акцент может быть смещен с одних видов энергии на другие. В дальнейшем, я думаю, мы будем вести разговор о водороде. Это тоже очень перспективное направление сотрудничества и с ЕС, и с нашими азиатскими партнерами", - сказал он в интервью агентству.Российское правительство работает над развитием производства и экспорта водорода. В октябре прошлого года была утверждена дорожная карта по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. В соответствии с ней Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода и экспортировать 2 миллиона тонн к 2035 году. Минэнерго России в настоящее время готовит стратегию развития водородной энергетики, в которой будет прописано партнерство с рядом стран.
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экономика, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:05 23.08.2021
 
В МИД оценили перспективы диалога с ЕС о поставках водорода

Директор департамента МИД Биричевский: Россия может начать вести с ЕС разговор о поставках водорода

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия может начать вести с ЕС разговор о поставках водорода в будущем, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Я думаю, что Европе еще долгое время будут нужны российские энергоносители. Другое дело, что акцент может быть смещен с одних видов энергии на другие. В дальнейшем, я думаю, мы будем вести разговор о водороде. Это тоже очень перспективное направление сотрудничества и с ЕС, и с нашими азиатскими партнерами", - сказал он в интервью агентству.
Российское правительство работает над развитием производства и экспорта водорода. В октябре прошлого года была утверждена дорожная карта по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. В соответствии с ней Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода и экспортировать 2 миллиона тонн к 2035 году. Минэнерго России в настоящее время готовит стратегию развития водородной энергетики, в которой будет прописано партнерство с рядом стран.
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