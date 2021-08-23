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В Венгрии планируют построить самый длинный подвесной мост в мире
В Венгрии планируют построить самый длинный подвесной мост в мире - РИА Новости, 23.08.2021
В Венгрии планируют построить самый длинный подвесной мост в мире
Власти Венгрии намерены соединить вершины Земпленских гор, построив самый длинный подвесной мост на планете, сообщает "Европульс". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:08
2021-08-23T14:08
2021-08-23T14:08
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Власти Венгрии намерены соединить вершины Земпленских гор, построив самый длинный подвесной мост на планете, сообщает "Европульс".Протяженность пролета составит 700 метров. Новая конструкция побьет рекорд 516-метрового португальского моста в геопарке Ароука.В средней части постройки планируется разместить прогулочную зону.Между вершинами гор планируют протянуть стальные тросы, на которых будет держаться вся конструкция. На несущие канаты установят подвески, смонтируют настил и закрепят перила. Общий вес сооружения составит минимум 140 тонн.Посетители смогут добраться до моста по пешеходным тропам.
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венгрия, новости - туризм, туризм, достопримечательности, будапешт, туристы, куда можно лететь