В Госдуме прокомментировали слова премьера Украины об убытках из-за Крыма
Депутат Госдумы Бальбек: слова премьера Украины Шмыгаля об убытках из-за Крыма адресованы Западу
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о потенциальных убытках от потери Крыма: данное заявление было сделано для западной общественности, но вряд ли будет иметь успех среди европейских финансистов.
Ранее Шмыгаль заявил, что потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов.
"Сразу видно, что украинский премьер озвучил сумму ущерба, заложив туда свой интерес. Ментальность крымчан он оценивать не стал, зато кивает в сторону преступников, которых якобы преследуют на территории полуострова", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат выразил мнение, что данный посыл предназначался не России.
"Ни для кого не секрет, что все разговоры о Крыме будут пресечены в зародыше - это заявление для западной общественности, мол, мы во сто миллиардов оценили, теперь хорошо бы получить от вас какую-то часть этих денег в счёт будущих российских репараций. Правда, эта формула вряд ли будет иметь успех среди европейских финансистов, слишком невыгодный расклад: Украине от себя оторви, дай сейчас, а чтоб Россия платила репарации - таких фактов в истории нет, а, значит, плакали денежки, на которые украинский премьер, что называется, положил глаз", - заключил Бальбек.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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