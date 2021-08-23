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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210823/turisty-1746793232.html
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов - РИА Новости, 23.08.2021
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года, готовится подписание договора, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:05
2021-08-23T04:05
хочу стать космонавтом
оаэ
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
сергей савельев
space adventures
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года, готовится подписание договора, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Савельев уточнил, что туристов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре."Сейчас выходим с ними на подписание документов", - сказал он.Туристы смогут полетать в космос после 2023 года. До этого корабли "Роскосмоса" расписаны. В конце 2021 и в 2023 году на "Союзах" полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной, рассказал Савельев.Он не назвал, граждане какой страны изъявили желание отправиться в космос, однако уточнил, что это не россияне. "Российские миллионеры пока не созрели", - сказал он.
https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html
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оаэ, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), сергей савельев, space adventures
04:05 23.08.2021
 
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов

Замглавы госкорпорации Савельев: "Роскосмос" может отправить на орбиту еще двух космических туристов

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года, готовится подписание договора, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения", - сказал он.
Савельев уточнил, что туристов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.
"Сейчас выходим с ними на подписание документов", - сказал он.
Туристы смогут полетать в космос после 2023 года. До этого корабли "Роскосмоса" расписаны. В конце 2021 и в 2023 году на "Союзах" полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.
Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной, рассказал Савельев.
Он не назвал, граждане какой страны изъявили желание отправиться в космос, однако уточнил, что это не россияне. "Российские миллионеры пока не созрели", - сказал он.
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союз МС-13 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 03:20Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомОАЭРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Сергей СавельевSpace Adventures
 
 
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