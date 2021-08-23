Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана, сообщили СМИ
Pajhwok: талибы назначили Мохаммада Идриса новым и.о. главы Центрального банка Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulАфганцы в очереди в банк для вывода денег, Кабул
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Талибы назначили нового исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана "Да Афганистан банк" (DAB) после того, как его прежний управляющий Аджмал Ахмади покинул страну из соображений безопасности, передает афганское агентство Pajhwok.
По данным агентства, руководить банком будет Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию "Талибана"* по экономическим вопросам.
Сообщается, что Идрис был назначен и.о. управляющим DAB "с целью организации деятельности государственных учреждений, решения банковских вопросов и других проблем населения".
В середине августа Ахмади заявил, что покинул страну "в целях предосторожности". По его словам, крах афганского правительства произошел стремительно. Ахмади заявил, что "не может простить" президенту Ашрафу Гани то, что он не подготовил план переходного периода.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России