https://ria.ru/20210823/tigr-1746881935.html

В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра

В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра - РИА Новости, 23.08.2021

В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра

Тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, застрелили, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:04

2021-08-23T15:04

2021-08-23T15:05

происшествия

уссурийск

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, застрелили, сообщает Центр "Амурский тигр".Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека, занимавшегося лесозаготовками в Нанайском районе. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматривались три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытки скрыть разборки между работниками."Житель села Маяк, работающий лесозаготовителем, отошёл от вагончика в кусты, где и произошла конфликтная ситуация с тигром. В результате нее хищник убил человека и уволок его тело в лес. Прибывшие на место происшествия сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра "Амурский тигр" по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение", - говорится в сообщении Центра "Амурский тигр".Уточняется, что все обстоятельства случившегося установит следствие, убитого хищника передали на экспертизу специалистам центра в Уссурийск."Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - добавляется в сообщении.Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.

https://ria.ru/20210823/tigry-1746804944.html

https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html

уссурийск

хабаровский край

россия

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происшествия, уссурийск, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия