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В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра
В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра - РИА Новости, 23.08.2021
В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра
Тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, застрелили, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:04
2021-08-23T15:05
происшествия
уссурийск
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, застрелили, сообщает Центр "Амурский тигр".Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека, занимавшегося лесозаготовками в Нанайском районе. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматривались три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытки скрыть разборки между работниками."Житель села Маяк, работающий лесозаготовителем, отошёл от вагончика в кусты, где и произошла конфликтная ситуация с тигром. В результате нее хищник убил человека и уволок его тело в лес. Прибывшие на место происшествия сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра "Амурский тигр" по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение", - говорится в сообщении Центра "Амурский тигр".Уточняется, что все обстоятельства случившегося установит следствие, убитого хищника передали на экспертизу специалистам центра в Уссурийск."Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - добавляется в сообщении.Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
https://ria.ru/20210823/tigry-1746804944.html
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происшествия, уссурийск, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия
15:04 23.08.2021 (обновлено: 15:05 23.08.2021)
 
В Хабаровском крае застрелили убившего человека тигра

Центр "Амурский тигр": в Хабаровском крае застрелили убившего лесозаготовителя тигра

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Тигра, который напал на человека в Хабаровском крае, застрелили, сообщает Центр "Амурский тигр".
Ранее в понедельник минприроды Хабаровского края сообщило, что поступил сигнал о нападении тигра на человека, занимавшегося лесозаготовками в Нанайском районе. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматривались три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытки скрыть разборки между работниками.
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"Житель села Маяк, работающий лесозаготовителем, отошёл от вагончика в кусты, где и произошла конфликтная ситуация с тигром. В результате нее хищник убил человека и уволок его тело в лес. Прибывшие на место происшествия сотрудники министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра "Амурский тигр" по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение", - говорится в сообщении Центра "Амурский тигр".
Уточняется, что все обстоятельства случившегося установит следствие, убитого хищника передали на экспертизу специалистам центра в Уссурийск.
"Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - добавляется в сообщении.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2020 года общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
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