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Туризм
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На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег
На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег - РИА Новости, 23.08.2021
На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег
Туристическая полиция Пхукета спасла голландскую пару, которая оказалась в ловушке в трех километрах от берега во время каякинга, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:05
2021-08-23T13:05
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
происшествия
туристы
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристическая полиция Пхукета спасла голландскую пару, которая оказалась в ловушке в трех километрах от берега во время каякинга, сообщает The Thaiger.Не сумев побороть сильное течение, отдыхающие по мобильному телефону позвонили в свой отель. Сотрудники гостиницы связались с туристической полицией. Стражи порядка вытащили пострадавших из воды и доставили их в отель. Сейчас на южном острове Пхукет сезон муссонов, иногда с проливными дождями, вызывающими высокие волны и шторм на море.Пара находилась на острове в рамках программы "Песочница". То есть первые семь дней путешествия они не должны были покидать Пхукет.
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, происшествия, туристы
13:05 23.08.2021
 

На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег

© Фото : Александр АндреевОстров Ко Хе Банан Бич
Остров Ко Хе Банан Бич - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристическая полиция Пхукета спасла голландскую пару, которая оказалась в ловушке в трех километрах от берега во время каякинга, сообщает The Thaiger.
Не сумев побороть сильное течение, отдыхающие по мобильному телефону позвонили в свой отель. Сотрудники гостиницы связались с туристической полицией. Стражи порядка вытащили пострадавших из воды и доставили их в отель.
Сейчас на южном острове Пхукет сезон муссонов, иногда с проливными дождями, вызывающими высокие волны и шторм на море.
Пара находилась на острове в рамках программы "Песочница". То есть первые семь дней путешествия они не должны были покидать Пхукет.
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