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На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег

На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег - РИА Новости, 23.08.2021

На Пхукете полиция спасла двух туристов, не сумевших выбраться на берег

Туристическая полиция Пхукета спасла голландскую пару, которая оказалась в ловушке в трех километрах от берега во время каякинга, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:05

2021-08-23T13:05

2021-08-23T13:05

туризм

таиланд

пхукет (остров)

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происшествия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристическая полиция Пхукета спасла голландскую пару, которая оказалась в ловушке в трех километрах от берега во время каякинга, сообщает The Thaiger.Не сумев побороть сильное течение, отдыхающие по мобильному телефону позвонили в свой отель. Сотрудники гостиницы связались с туристической полицией. Стражи порядка вытащили пострадавших из воды и доставили их в отель. Сейчас на южном острове Пхукет сезон муссонов, иногда с проливными дождями, вызывающими высокие волны и шторм на море.Пара находилась на острове в рамках программы "Песочница". То есть первые семь дней путешествия они не должны были покидать Пхукет.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, происшествия, туристы