https://ria.ru/20210823/suda-1746924117.html

Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске

Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске - РИА Новости, 23.08.2021

Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске

Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс") в понедельник РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:20

2021-08-23T18:20

2021-08-23T18:20

республика татарстан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

зеленодольский завод имени а. м. горького

арктика

судостроительная корпорация "ак барс"

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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс") в понедельник спустили на воду два лоцмейстерских судна ледового класса "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин", сообщили на предприятии.Подобные суда созданы на российском предприятии впервые за последние 30 лет, ранее они приобретались за рубежом, последние – в 1991 году в Финляндии. Данные суда строятся в рамках федерального целевого проекта "Северный морской путь" по программе госкорпорации "Росатом" по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие".Суда планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Предполагается, что одно из судов в 2022 году начнет работать на Енисее, второе – в восточном секторе Арктики. В зоне ответственности, которую потенциально будут обслуживать эти суда, более тысячи объектов. Суда отвечают всем современным требованиям и ориентированы на тяжелые условия северного региона.По его словам, пока этих двух судов будет достаточно для выполнения запланированных работ, в том числе в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. При этом Кулинко отметил, что есть заказы на другие суда ледового класса: в рамках национальных проектов уже до 2030 года по Северному морскому пути планируется грузопоток как минимум 110 миллионов тонн. Поэтому, прежде всего, необходимы будут новые грузовые суда и обеспечивающий флот.Заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Альберт Каримов подчеркнул, что коллектив Зеленодольского завода еще раз доказал, что может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. "Тем самым решается еще одна задача, которая поставлена на уровне страны, - увеличение выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции, задача диверсификации", - сказал он.

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", зеленодольский завод имени а. м. горького, арктика, судостроительная корпорация "ак барс"