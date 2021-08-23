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Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске
Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске - РИА Новости, 23.08.2021
Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске
Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс") в понедельник РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:20
2021-08-23T18:20
республика татарстан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
зеленодольский завод имени а. м. горького
арктика
судостроительная корпорация "ак барс"
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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс") в понедельник спустили на воду два лоцмейстерских судна ледового класса "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин", сообщили на предприятии.Подобные суда созданы на российском предприятии впервые за последние 30 лет, ранее они приобретались за рубежом, последние – в 1991 году в Финляндии. Данные суда строятся в рамках федерального целевого проекта "Северный морской путь" по программе госкорпорации "Росатом" по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие".Суда планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Предполагается, что одно из судов в 2022 году начнет работать на Енисее, второе – в восточном секторе Арктики. В зоне ответственности, которую потенциально будут обслуживать эти суда, более тысячи объектов. Суда отвечают всем современным требованиям и ориентированы на тяжелые условия северного региона.По его словам, пока этих двух судов будет достаточно для выполнения запланированных работ, в том числе в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. При этом Кулинко отметил, что есть заказы на другие суда ледового класса: в рамках национальных проектов уже до 2030 года по Северному морскому пути планируется грузопоток как минимум 110 миллионов тонн. Поэтому, прежде всего, необходимы будут новые грузовые суда и обеспечивающий флот.Заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Альберт Каримов подчеркнул, что коллектив Зеленодольского завода еще раз доказал, что может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. "Тем самым решается еще одна задача, которая поставлена на уровне страны, - увеличение выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции, задача диверсификации", - сказал он.
https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", зеленодольский завод имени а. м. горького, арктика, судостроительная корпорация "ак барс"
18:20 23.08.2021
 

Два судна для Северного морского пути спущены на воду в Зеленодольске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпуск на воду судов "Александр Парфёнов" и "Всеволод Пересыпкин" в Зеленодольске
Спуск на воду судов Александр Парфёнов и Всеволод Пересыпкин в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" холдинговой компании "Ак Барс") в понедельник спустили на воду два лоцмейстерских судна ледового класса "Александр Парфенов" и "Всеволод Пересыпкин", сообщили на предприятии.
Подобные суда созданы на российском предприятии впервые за последние 30 лет, ранее они приобретались за рубежом, последние – в 1991 году в Финляндии. Данные суда строятся в рамках федерального целевого проекта "Северный морской путь" по программе госкорпорации "Росатом" по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие".
"Суда проекта BLV03 разработки "Морское инженерное бюро" представляют собой лоцмейстерские суда ледового класса Ice3 и предназначены для постановки и обслуживания средств навигационного оборудования, доставки на береговые объекты средств навигационного оборудования и радиотехнических средств навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.
Суда планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развития портовой инфраструктуры. Предполагается, что одно из судов в 2022 году начнет работать на Енисее, второе – в восточном секторе Арктики. В зоне ответственности, которую потенциально будут обслуживать эти суда, более тысячи объектов. Суда отвечают всем современным требованиям и ориентированы на тяжелые условия северного региона.
"Мы сегодня видим реальные результаты реализации национальных проектов в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. Действительно, эти два "красавца", а мы очень надеемся, что они будут сданы до конца года, пополнят арктическую группировку, которая будет обеспечивать безопасность на Северном морском пути", - сказал на церемонии спуска судов на воду директор департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.
По его словам, пока этих двух судов будет достаточно для выполнения запланированных работ, в том числе в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. При этом Кулинко отметил, что есть заказы на другие суда ледового класса: в рамках национальных проектов уже до 2030 года по Северному морскому пути планируется грузопоток как минимум 110 миллионов тонн. Поэтому, прежде всего, необходимы будут новые грузовые суда и обеспечивающий флот.
Заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Альберт Каримов подчеркнул, что коллектив Зеленодольского завода еще раз доказал, что может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. "Тем самым решается еще одна задача, которая поставлена на уровне страны, - увеличение выпуска оборонными предприятиями гражданской продукции, задача диверсификации", - сказал он.
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Республика ТатарстанГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Зеленодольский завод имени А. М. ГорькогоАрктикаСудостроительная корпорация "Ак Барс"
 
 
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