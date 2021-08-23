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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210823/stroitelstvo-1746867641.html
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2021
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:45
2021-08-23T16:55
новости подмосковья
пушкино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 7 – объекты крупного бизнеса, 20 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Пушкино площадью 13 гектаров.
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пушкино, московская область (подмосковье)
14:45 23.08.2021 (обновлено: 16:55 23.08.2021)
 

Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

© Depositphotos / vileviГрузовик перед складским помещением
Грузовик перед складским помещением - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / vilevi
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 7 – объекты крупного бизнеса, 20 – малого", - говорится в сообщении.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 18:01Новости Подмосковья
В Подмосковье проблемный жилой комплекс достроят без отселения жителей
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Пушкино площадью 13 гектаров.
 
Новости ПодмосковьяПушкиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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