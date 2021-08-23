https://ria.ru/20210823/stroitelstvo-1746867641.html

Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2021

Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:45

2021-08-23T14:45

2021-08-23T16:55

новости подмосковья

пушкино

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746880851_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_546ad026be5dddd6d6cae65b0815ffc2.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 7 – объекты крупного бизнеса, 20 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Пушкино площадью 13 гектаров.

https://realty.ria.ru/20210820/zhk-1746595684.html

пушкино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пушкино, московская область (подмосковье)