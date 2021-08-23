https://ria.ru/20210823/stroitelstvo-1746867641.html
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2021
Более 25 коммерческих объектов построят в Подмосковье
Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:45
2021-08-23T14:45
2021-08-23T16:55
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 25 коммерческих объектов поступило на сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 27 новых проектов. Из них: 7 – объекты крупного бизнеса, 20 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Пушкино площадью 13 гектаров.
https://realty.ria.ru/20210820/zhk-1746595684.html
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