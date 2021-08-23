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В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому - РИА Новости, 23.08.2021
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому
Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:01
2021-08-23T15:01
происшествия
смоленская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.По данным следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали."По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:01 23.08.2021
 
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому

В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому во время конфликта

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
По данным следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали.
"По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСмоленская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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