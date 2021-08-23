https://ria.ru/20210823/strelba-1746881228.html

В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому

В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому - РИА Новости, 23.08.2021

В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому

Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:01

2021-08-23T15:01

2021-08-23T15:01

происшествия

смоленская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.По данным следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали."По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210823/strelba-1746830909.html

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)