https://ria.ru/20210823/strelba-1746881228.html
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому - РИА Новости, 23.08.2021
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому
Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:01
2021-08-23T15:01
2021-08-23T15:01
происшествия
смоленская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Житель города Ельня Смоленской области, открывший стрельбу по знакомому, заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.По данным следствия, вечером 20 августа между двумя мужчинами 58 и 59 лет произошел конфликт, после чего подозреваемый обстрелял знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После этого он закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали."По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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смоленская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому
В Смоленской области арестовали мужчину, открывшего стрельбу по знакомому во время конфликта