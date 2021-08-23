https://ria.ru/20210823/shkolofon-1746820720.html

Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников

Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников - РИА Новости, 23.08.2021

Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:53

2021-08-23T10:53

2021-08-23T10:53

общество

технологии

госдума рф

виталий милонов

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460533_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_c1da5bf3157d4309c68bc3eeddda5a26.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных моделей мобильных устройств для школьников, а также инициировать разработку специальных детских смартфонов "Школофоны", копия обращения есть в РИА Новости.По словам Милонова, в последний год из-за пандемии коронавируса многое изменилось в школьном образовательном процессе, в том числе возросло значение различных мобильных устройств, обеспечивающих связь учеников с преподавателем.Как отметил депутат, известно, что дети склонны к соперничеству по самым различным поводам, и сегодня ученики, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников "своеобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у других детей"."Такое положение вещей, к сожалению, создаёт нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование. ... В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами", - пишет Милонов.По его мнению, в данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.Кроме того, депутат призвал разработать программу по обеспечению электроникой небогатые семьи, которые не могут позволить себе сделать такую покупку."В дальнейшем, учитывая тенденцию, прошу вас стать инициатором разработки отечественных смартфонов и планшетов для учеников школ, которые будут единственно допустимыми к использованию детьми. Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название "Школофон", - предлагает депутат.

https://ria.ru/20210803/smartfon-1744086329.html

https://ria.ru/20170414/1492231116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госдума рф, виталий милонов, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)