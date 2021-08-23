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Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников
Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников - РИА Новости, 23.08.2021
Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:53
2021-08-23T10:53
общество
технологии
госдума рф
виталий милонов
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных моделей мобильных устройств для школьников, а также инициировать разработку специальных детских смартфонов "Школофоны", копия обращения есть в РИА Новости.По словам Милонова, в последний год из-за пандемии коронавируса многое изменилось в школьном образовательном процессе, в том числе возросло значение различных мобильных устройств, обеспечивающих связь учеников с преподавателем.Как отметил депутат, известно, что дети склонны к соперничеству по самым различным поводам, и сегодня ученики, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников "своеобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у других детей"."Такое положение вещей, к сожалению, создаёт нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование. ... В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами", - пишет Милонов.По его мнению, в данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.Кроме того, депутат призвал разработать программу по обеспечению электроникой небогатые семьи, которые не могут позволить себе сделать такую покупку."В дальнейшем, учитывая тенденцию, прошу вас стать инициатором разработки отечественных смартфонов и планшетов для учеников школ, которые будут единственно допустимыми к использованию детьми. Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название "Школофон", - предлагает депутат.
https://ria.ru/20210803/smartfon-1744086329.html
https://ria.ru/20170414/1492231116.html
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общество, технологии, госдума рф, виталий милонов, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
10:53 23.08.2021
 
Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников

Депутат Госдумы Милонов предложил министру просвещения Кравцову разработать "Школофоны" для учеников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных моделей мобильных устройств для школьников, а также инициировать разработку специальных детских смартфонов "Школофоны", копия обращения есть в РИА Новости.
По словам Милонова, в последний год из-за пандемии коронавируса многое изменилось в школьном образовательном процессе, в том числе возросло значение различных мобильных устройств, обеспечивающих связь учеников с преподавателем.
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Как отметил депутат, известно, что дети склонны к соперничеству по самым различным поводам, и сегодня ученики, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников "своеобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у других детей".
"Такое положение вещей, к сожалению, создаёт нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование. ... В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами", - пишет Милонов.
По его мнению, в данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.
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Кроме того, депутат призвал разработать программу по обеспечению электроникой небогатые семьи, которые не могут позволить себе сделать такую покупку.
"В дальнейшем, учитывая тенденцию, прошу вас стать инициатором разработки отечественных смартфонов и планшетов для учеников школ, которые будут единственно допустимыми к использованию детьми. Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название "Школофон", - предлагает депутат.
 
ОбществоТехнологииГосдума РФВиталий МилоновСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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