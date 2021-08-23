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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html
Пилотный проект охраны здоровья детей стартует в школах Кировской области
Пилотный проект охраны здоровья детей стартует в школах Кировской области - РИА Новости, 23.08.2021
Пилотный проект охраны здоровья детей стартует в школах Кировской области
Пилотный проект по охране здоровья детей в школах Кировской области представили заместителю министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:36
2021-08-23T12:36
кировская область
общество
кировская область
анастасия зырянова
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Пилотный проект по охране здоровья детей в школах Кировской области представили заместителю министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой, сообщает пресс-служба правительства региона.Главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова представила пилотный проект "Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья", который будет реализован с начала учебного года в трех школах Кирова, на педсовете, посвященном началу учебного года."В рамках проекта в школах в полностью оборудованных медицинских кабинетах будет работать профессиональный медицинский сотрудник. Он будет выполнять роль координатора по всем вопросам, касающимся здоровья детей: медицинских консультаций, диспансеризации, организаций выездных консультаций с узкими специалистами, выездов в школу стоматологов, организаций онлайн-консультаций в рамках работы телемедицины по принципу "Задай вопрос доктору, не выходя из дома", консультаций при составлении меню в школьной столовой, индивидуальных программ питания и занятий физкультурой и спортом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в школьных медкабинетах данные о детях интегрированы с единой комплексной медицинской информационной системой, в которой работают все медицинские организации области. "Это существенно упростит не только работу медиков, но и жизнь родителей, которым не надо будет тратить время на походы в поликлиники за справками, например, о непереносимости ребенком каких-либо лекарственных препаратов, ограничении физической активности, других индивидуальных особенностях, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе и ей может пользоваться школьный медработник", – подчеркивается в сообщении.Заместитель министра просвещения РФ и директора школ высоко оценили проект, отметив, что крайне важно внимательно относиться к здоровью детей, поскольку от этого напрямую зависят и их успехи в учебе."Внедрение в школы региона мини-поликлиник поможет решать такие вопросы, как возрастающие учебные нагрузки, снижающуюся физическую активность школьников, зависимость от гаджетов и многие другие проблемы. Данный проект – это прекрасный пример межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения и министерства образования Кировской области. Совместными усилиями мы создаем здоровое будущее наших детей, даем им возможность получать разностороннее образование высокого уровня", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в течение месяца будет проработан вопрос тиражирования проекта во все школы региона. В рамках создания мини-поликлиник будут также урегулированы вопросы цифровых возможностей учреждений и привлечения медицинских кадров.
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общество, кировская область, анастасия зырянова, киров, россия
12:36 23.08.2021
 
Пилотный проект охраны здоровья детей стартует в школах Кировской области

Пилотный проект охраны здоровья детей в школах Кировской области представили замминистра просвещения

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Пилотный проект по охране здоровья детей в школах Кировской области представили заместителю министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой, сообщает пресс-служба правительства региона.
Главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова представила пилотный проект "Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья", который будет реализован с начала учебного года в трех школах Кирова, на педсовете, посвященном началу учебного года.
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"В рамках проекта в школах в полностью оборудованных медицинских кабинетах будет работать профессиональный медицинский сотрудник. Он будет выполнять роль координатора по всем вопросам, касающимся здоровья детей: медицинских консультаций, диспансеризации, организаций выездных консультаций с узкими специалистами, выездов в школу стоматологов, организаций онлайн-консультаций в рамках работы телемедицины по принципу "Задай вопрос доктору, не выходя из дома", консультаций при составлении меню в школьной столовой, индивидуальных программ питания и занятий физкультурой и спортом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в школьных медкабинетах данные о детях интегрированы с единой комплексной медицинской информационной системой, в которой работают все медицинские организации области. "Это существенно упростит не только работу медиков, но и жизнь родителей, которым не надо будет тратить время на походы в поликлиники за справками, например, о непереносимости ребенком каких-либо лекарственных препаратов, ограничении физической активности, других индивидуальных особенностях, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе и ей может пользоваться школьный медработник", – подчеркивается в сообщении.
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Заместитель министра просвещения РФ и директора школ высоко оценили проект, отметив, что крайне важно внимательно относиться к здоровью детей, поскольку от этого напрямую зависят и их успехи в учебе.
"Внедрение в школы региона мини-поликлиник поможет решать такие вопросы, как возрастающие учебные нагрузки, снижающуюся физическую активность школьников, зависимость от гаджетов и многие другие проблемы. Данный проект – это прекрасный пример межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения и министерства образования Кировской области. Совместными усилиями мы создаем здоровое будущее наших детей, даем им возможность получать разностороннее образование высокого уровня", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.
Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в течение месяца будет проработан вопрос тиражирования проекта во все школы региона. В рамках создания мини-поликлиник будут также урегулированы вопросы цифровых возможностей учреждений и привлечения медицинских кадров.
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