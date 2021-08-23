https://ria.ru/20210823/shampanskoe-1746799333.html

МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке

МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке - РИА Новости, 23.08.2021

МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке

Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:09

2021-08-23T08:09

2021-08-23T08:09

экономика

франция

москва

еврокомиссия

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем", - сказал дипломат.Москва ведет диалог с европейскими коллегами по вопросу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения, подчеркнул Биричевский."Такой диалог ведётся. Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов", - сказал он.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746456172.html

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экономика, франция, москва, еврокомиссия, евразийский экономический союз, россия