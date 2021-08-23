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https://ria.ru/20210823/shampanskoe-1746799333.html
МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке
МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке - РИА Новости, 23.08.2021
МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке
Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:09
2021-08-23T08:09
экономика
франция
москва
еврокомиссия
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем", - сказал дипломат.Москва ведет диалог с европейскими коллегами по вопросу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения, подчеркнул Биричевский."Такой диалог ведётся. Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов", - сказал он.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
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экономика, франция, москва, еврокомиссия, евразийский экономический союз, россия
08:09 23.08.2021
 
МИД оценил ситуацию с французским шампанским на российском рынке

МИД: дефицита французского шампанского на российском рынке не будет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем", - сказал дипломат.
Москва ведет диалог с европейскими коллегами по вопросу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения, подчеркнул Биричевский.
"Такой диалог ведётся. Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов", - сказал он.
Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".
Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.
Продукция французской компании-производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy на полке в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 20:24
Импортеры шампанского в Россию получат марки по прежним заявлениям
 
ЭкономикаФранцияМоскваЕврокомиссияЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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