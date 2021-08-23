13:20 23.08.2021 (обновлено: 13:37 23.08.2021)
В Кремле прокомментировали украинские санкции против российских СМИ
Пресс-секретарь Песков назвал украинские санкции против российских СМИ удушением свободы слова
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРаботы по благоустройству набережных на острове Балчуг в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского, в том числе против российских СМИ, являются зачисткой информационного поля и удушением свободы слова на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее о том, что Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", сообщило интернет-издание "Страна.ua", которое опубликовало скриншоты указа президента.
"Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути к фактически, наверное, удушению свободы слова в Украине и зачистке информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению Зеленского о вводе санкций против СМИ, в том числе российских.
Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.