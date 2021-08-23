https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746852615.html

В Кремле прокомментировали украинские санкции против российских СМИ

В Кремле прокомментировали украинские санкции против российских СМИ - РИА Новости, 23.08.2021

В Кремле прокомментировали украинские санкции против российских СМИ

Санкции президента Украины Владимира Зеленского, в том числе против российских СМИ, являются зачисткой информационного поля и удушением свободы слова на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:20

2021-08-23T13:20

2021-08-23T13:37

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антон волошин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции президента Украины Владимира Зеленского, в том числе против российских СМИ, являются зачисткой информационного поля и удушением свободы слова на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее о том, что Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", сообщило интернет-издание "Страна.ua", которое опубликовало скриншоты указа президента."Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути к фактически, наверное, удушению свободы слова в Украине и зачистке информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению Зеленского о вводе санкций против СМИ, в том числе российских.Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.

https://ria.ru/20210823/blokirovka-1746822725.html

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733386843.html

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в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, россия, генеральная прокуратура рф, антон волошин, андрей стенин, 112 украина , страна.ua