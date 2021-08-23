Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/sammmit-1746873702.html
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО - РИА Новости, 23.08.2021
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО
Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:33
2021-08-23T14:34
в мире
киев
нато
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
алексей данилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746860590_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_64bb9b7873149afe4008526860c1b2b8.jpg
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под контроль Киева, заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита "Крымской платформы" - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова", - цитирует Данилова его пресс-служба.По данным пресс-службы , Данилов и Джоанэ также обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Украине и мире, в частности, в контексте конфликта в Донбассе, а также рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.
https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746860590_244:0:2912:2001_1920x0_80_0_0_12e1a09aeedd1cccaee68e952afea693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, нато, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия
14:33 23.08.2021 (обновлено: 14:34 23.08.2021)
 
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о поддержке саммита "Крымская платформа" странами-членами НАТО

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под контроль Киева, заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита "Крымской платформы" - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова", - цитирует Данилова его пресс-служба.
По данным пресс-службы , Данилов и Джоанэ также обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Украине и мире, в частности, в контексте конфликта в Донбассе, а также рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 13:20
Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием
 
В миреКиевНАТОМИД УкраиныСергей ЛавровДмитрий КулебаАлексей ДаниловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
Лента новостейМолния