https://ria.ru/20210823/sammmit-1746873702.html
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО - РИА Новости, 23.08.2021
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО
Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:33
2021-08-23T14:33
2021-08-23T14:34
в мире
киев
нато
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под контроль Киева, заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита "Крымской платформы" - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова", - цитирует Данилова его пресс-служба.По данным пресс-службы , Данилов и Джоанэ также обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Украине и мире, в частности, в контексте конфликта в Донбассе, а также рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.
https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html
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в мире, киев, нато, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия
14:33 23.08.2021 (обновлено: 14:34 23.08.2021)
В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о поддержке саммита "Крымская платформа" странами-членами НАТО