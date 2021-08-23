https://ria.ru/20210823/sammmit-1746873702.html

В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО

В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО - РИА Новости, 23.08.2021

В Киеве заявили о поддержке "Крымской платформы" странами НАТО

Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:33

2021-08-23T14:33

2021-08-23T14:34

в мире

киев

нато

мид украины

сергей лавров

дмитрий кулеба

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746860590_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_64bb9b7873149afe4008526860c1b2b8.jpg

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Поддержка саммита "Крымская платформа" всеми странами-членами НАТО является мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для возвращения Крыма под контроль Киева, заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита "Крымской платформы" - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова", - цитирует Данилова его пресс-служба.По данным пресс-службы , Данилов и Джоанэ также обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Украине и мире, в частности, в контексте конфликта в Донбассе, а также рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.

https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, нато, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия