https://ria.ru/20210823/queen-1746518622.html
Барабанщик Queen выпустил сингл
Барабанщик Queen выпустил сингл - РИА Новости, 23.08.2021
Барабанщик Queen выпустил сингл
Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил первый сингл со своего сольного альбома "Outsider", сообщает NME. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:51
2021-08-23T04:51
2021-08-23T04:51
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Барабанщик Queen Роджер Тейлор выпустил первый сингл со своего сольного альбома "Outsider", сообщает NME. Композиция называется "We All Just Trying To Get By". В записи трека также участвовала певица KT Tunstall. Клип на него опубликован на YouTube-канале Тейлора. "Я стремился показать действительно важные вещи. Это то, что делает все живое на Земле: пытается адаптироваться к новым условиям, размножаться и просто существовать. Растения, животные, люди — все хотят выжить. К тому же мы находимся в эпицентре кровавой пандемии... Я умею в виду, что даже коронавирус пытается уцелеть", — говорит музыкант. "Outsider" — восьмой сольный альбом Тейлора. Он выйдет 1 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210818/monroe-1746114174.html
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