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России есть что предложить в сфере ОПК, заявил Путин
России есть что предложить в сфере ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021
России есть что предложить в сфере ОПК, заявил Путин
России есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:04
2021-08-23T14:14
в мире
владимир путин
россия
безопасность
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. России есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что по традиции в рамках форума "Армия-2021" проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК."По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будут определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота России на предстоящие годы", - сказал глава государства."Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам", - добавил Путин.
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в мире, владимир путин, россия, безопасность, форум "армия — 2021"
14:04 23.08.2021 (обновлено: 14:14 23.08.2021)
 
России есть что предложить в сфере ОПК, заявил Путин

Президент Путин: России есть что предложить союзникам и партнерам в сфере ОПК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. России есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что по традиции в рамках форума "Армия-2021" проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК.
"По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных сил и, что важно, тот мощный, инновационный потенциал, технологический задел, который будут определять тенденции динамичного качественного развития армии и флота России на предстоящие годы", - сказал глава государства.
"Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам", - добавил Путин.
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 10:47
"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке
 
В миреВладимир ПутинРоссияБезопасностьФорум "Армия — 2021"
 
 
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