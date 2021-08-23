https://ria.ru/20210823/proverka-1746814406.html

На Урале проверят информацию о мужчине, пытавшемся купить девочку на улице

На Урале проверят информацию о мужчине, пытавшемся купить девочку на улице - РИА Новости, 23.08.2021

На Урале проверят информацию о мужчине, пытавшемся купить девочку на улице

Полиция проводит проверку после сообщений о том, что в городе Златоуст Челябинской области неизвестный мужчина на улице просил девочку поехать с ним, а ее... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:19

2021-08-23T10:19

2021-08-23T10:19

происшествия

челябинская область

златоуст

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщений о том, что в городе Златоуст Челябинской области неизвестный мужчина на улице просил девочку поехать с ним, а ее друзьям заплатить за девочку 2 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Златоуст, в конце прошлой недели в районе городской площадки по улице Первая Нагорная мужчина примерно в 21.00-21.30 начал приставал к детям, упрашивал 11-летнюю девочку поехать с ним и предлагал ее друзьям за девочку 2000 рублей. Девочка успела позвонить отцу. Об этом сообщил в соцсети знакомый отца. Он также пояснил, что они с отцом девочки приехали к этому месту, но неизвестный мужчина уехал на такси."В полицию по данному факту никто не обращался, но вместе с тем по публикациям в сети интернет полицией начата проверка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html

челябинская область

златоуст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, златоуст, министерство внутренних дел рф (мвд россии)