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В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой
В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой - РИА Новости, 23.08.2021
В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой
Личность мужчины, избивавшего собаку битой на территории Сочи в посёлке Волковка, установлена, в настоящее время полиция работает над выяснением всех... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:18
2021-08-23T10:18
происшествия
сочи
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Личность мужчины, избивавшего собаку битой на территории Сочи в посёлке Волковка, установлена, в настоящее время полиция работает над выяснением всех обстоятельств, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев."Гражданин, избивший собаку, установлен, сейчас устанавливаются все обстоятельства", - сказал Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео с окровавленной собакой в Дагомысе в посёлке Волковка. По информации социальных сетей, дворовую собаку Дашу сбила машина, пёс лежал в неподвижном состоянии и скулил от боли. К Даше подошла мимо проходящая женщина, "чтобы успокоить", однако собака, не отойдя от стресса, "прикусила" прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал и, по словам очевидцев, нанёс удары лежачему животному битой. У собаки была полностью перебита челюсть, гематомы, оторван таз. Животное получило травмы, несовместимые с жизнью, поэтому волонтерами, которые забрали собаку Дашу с места избиения, было принято решение об усыплении.
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происшествия, сочи
10:18 23.08.2021
 
В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой

В Сочи установили личность мужчины, избивавшего собаку битой в поселке Волковка

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Личность мужчины, избивавшего собаку битой на территории Сочи в посёлке Волковка, установлена, в настоящее время полиция работает над выяснением всех обстоятельств, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.
"Гражданин, избивший собаку, установлен, сейчас устанавливаются все обстоятельства", - сказал Кошелев.
Ранее в социальных сетях появилось видео с окровавленной собакой в Дагомысе в посёлке Волковка. По информации социальных сетей, дворовую собаку Дашу сбила машина, пёс лежал в неподвижном состоянии и скулил от боли. К Даше подошла мимо проходящая женщина, "чтобы успокоить", однако собака, не отойдя от стресса, "прикусила" прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал и, по словам очевидцев, нанёс удары лежачему животному битой. У собаки была полностью перебита челюсть, гематомы, оторван таз. Животное получило травмы, несовместимые с жизнью, поэтому волонтерами, которые забрали собаку Дашу с места избиения, было принято решение об усыплении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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