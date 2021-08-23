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Мособлархитетура одобрила проект научного центра в Черноголовке
Мособлархитетура одобрила проект научного центра в Черноголовке - РИА Новости, 23.08.2021
Мособлархитетура одобрила проект научного центра в Черноголовке
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства научно-исследовательского центра фирмы "Август" на улице Техническая РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:21
2021-08-23T14:21
2021-08-23T14:21
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил проект строительства научно-исследовательского центра фирмы "Август" на улице Техническая в Черноголовке.Проект общей площадью 25 тысяч квадратных метров разработан архбюро "АКБ Город"."Здание центра, в котором разместится ведущий отечественный производитель средств защиты растений, будет состоять из двух блоков – административного и производственно-лабораторного. В результате реализации проекта планируется создать порядка 300 рабочих мест", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Он добавил, что корпуса будут имеют переменную этажность в 3-4 этажа и отдельные входные группы. В административном блоке на первом этаже расположится конференц-зал на 150 мест. Кроме того, в основном корпусе будет предусмотрен выход на террасу эксплуатируемой кровли.
https://realty.ria.ru/20210819/stroitelstvo-1746307874.html
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