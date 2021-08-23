https://ria.ru/20210823/produktsiya-1746901826.html

В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК

В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК - РИА Новости, 23.08.2021

В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК

Тема выхода на китайский рынок прозвучала в рамках прошедшей в Челябинске агропромышленной выставки "Агро-2021". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:29

2021-08-23T16:29

2021-08-23T16:29

россия-китай: главное

экономика

челябинская область

китай

челябинск

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МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Тема выхода на китайский рынок прозвучала в рамках прошедшей в Челябинске агропромышленной выставки "Агро-2021".Наиболее востребованы в Китае макаронные изделия, мясо всех видов, крупы, мука из Челябинской области. Кроме того, Южный Урал вместе с некоторыми другими регионами собирал для китайцев особый деликатес: куриные лапки и головы. В отдельных упаковках эти специфичные товары отправлялись на прилавки магазинов Поднебесной.Предприниматели, работающие с партнерами из КНР, отмечали, что этот рынок -- безграничный, но работать с ним сложно. Особенно это касается оформления различных документов и проверки продукции на соответствие всем принятым в Китае нормам.

https://ria.ru/20210819/biznesmeny-1746351273.html

челябинская область

китай

челябинск

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экономика, челябинская область, китай, челябинск