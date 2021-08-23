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В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК
В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК - РИА Новости, 23.08.2021
В Челябинске обсудили вопрос выхода на китайский рынок продукции АПК
Тема выхода на китайский рынок прозвучала в рамках прошедшей в Челябинске агропромышленной выставки "Агро-2021". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:29
2021-08-23T16:29
2021-08-23T16:29
россия-китай: главное
экономика
челябинская область
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МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Тема выхода на китайский рынок прозвучала в рамках прошедшей в Челябинске агропромышленной выставки "Агро-2021".Наиболее востребованы в Китае макаронные изделия, мясо всех видов, крупы, мука из Челябинской области. Кроме того, Южный Урал вместе с некоторыми другими регионами собирал для китайцев особый деликатес: куриные лапки и головы. В отдельных упаковках эти специфичные товары отправлялись на прилавки магазинов Поднебесной.Предприниматели, работающие с партнерами из КНР, отмечали, что этот рынок -- безграничный, но работать с ним сложно. Особенно это касается оформления различных документов и проверки продукции на соответствие всем принятым в Китае нормам.
https://ria.ru/20210819/biznesmeny-1746351273.html
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экономика, челябинская область, китай, челябинск